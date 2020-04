Fußballstart in Corona-Krise : Die Bundesliga und das Spiel mit dem Risiko

Menschenmassen strömen an diesem Karfreitagmorgen vorbei an den grünen Sichtschutzplanen, die das kleine Franz-Kremer-Stadion am Kölner Geißbockheim einschließen. Spaziergänger, Jogger, Radfahrer, Kinder, Paare voller Hunger nach frischer Luft und Freiheit. Es erfordert ein wenig Aufmerksamkeit, um in dem Gewimmel und hinter dem Vogelgezwitscher die Männerrufe und die Ploppgeräusche der gegen Bälle tretenden Füße aus der Profi-Fußball-Blase zu hören, deren Kölner Angehörige sich hinter den grünen Wänden auf Tag X vorbereiten.

Eine Kleingruppe um FC-Kapitän Jonas Hector übt hier – selbstverständlich mit gebührendem Abstand und noch ohne Körperkontakt – abgeschottet vom Feiertagsbetrieb für den Wiederbeginn der Bundesligasaison, der immer konkretere Formen annimmt. Nachdem sich die Spieler wochenlang zuhause fit halten mussten, herrsche nun große Freude im Team über die Rückkehr auf den Trainingsrasen, sagt Alexander Wehrle im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Der Schwabe ist Geschäftsführer des 1. FC Köln und gehört dem neunköpfigen Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) an, das intensiv an möglichst realistischen Fortsetzungsszenarien für diese unterbrochene Fußballsaison tüftelt. Und er war froh über die Prognose des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU), der in dieser Woche erklärt hatte, dass die Bundesliga „vielleicht absehbar wieder spielen“ werde. Die Liga habe „ihre Ideen, damit es Ende April wieder losgehen könnte“, erklärte Laschet. Diese Aussage hat Wehrle „als sehr positiv empfunden, und sie bestärkt uns in unserem Ansatz, uns erst mal zurückzunehmen, um zu schauen, ob die Maßnahmen der Politik greifen“, sagt er.

Nach Informationen der F.A.S. soll es in der kommenden Woche einen Diskurs auf Länderebene geben, bei dem über das weitere Vorgehen mit der Fußball-Bundesliga diskutiert wird. Laschet fordert einen Konsens der Länder in der Geisterspiel-Debatte, das Fußball-Bundesland Nordrhein-Westfalen gilt als treibende Kraft zur Wiederbelebung des Betriebs. „Hier bei uns in NRW sehe ich die Haltung der Behörden und Politiker sehr, sehr positiv. Es gibt andere Vereine in anderen Bundesländern, wo man etwas zögerlicher ist“, sagt auch Wehrle.

Neben moralischen und gesundheitlichen Risiken stellt das föderale System in Deutschland das größte Hindernis dar, die Saison mit Geisterspielen fortzusetzen. In elf der sechzehn Bundesländer sind Erst- oder Zweitligaklubs beheimatet, schon das Veto einer Landesregierung genügt, um die Pläne der DFL zu durchkreuzen. Als größter Widersacher tritt seit Monaten das Land Bremen auf. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) kämpfte schon für eine Beteiligung der deutschen Profi-Klubs an den Polizeikosten für die Austragung von Heimspielen, er lenkte erst ganz zum Schluss ein und genehmigte das Mannschaftstraining von Werder Bremen während der Corona-Pandemie nur unter Auflagen – und nun macht er deutlich, was er von den Geisterspiel-Plänen hält, die schon im Mai umgesetzt werden sollen: „Ich bin weiter der Auffassung, dass das keine gute Idee ist“, sagte der Achtundsechzigjährige der Internetplattform der „Deutschen Welle“. Fragen der F.A.S. ließ Mäurer bislang unbeantwortet.