1:2 in Leipzig : Der nächste Dämpfer für die Eintracht

Erstes Tor geschossen, zweites vorbereitet: Timo Werner Bild: EPA

Nach der Niederlage gegen Neapel in der Champions League verliert Eintracht Frankfurt nun auch in der Bundesliga an Boden. Werner und Forsberg treffen die Hessen empfindlich.