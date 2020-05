2:2 in Köln : Fortuna Düsseldorf vergibt Derby-Sieg

Fortuna Düsseldorf gibt das Rhein-Derby trotz einer scheinbar sicheren 2:0-Führung in der Fußball-Bundesliga noch aus der Hand. In der Schlussphase treffen die Kölner noch zweimal.

Ohne Fans erst spät im Derby-Modus: Der 1. FC Köln hat dank einer beherzten Schlussphase ein glückliches Remis gegen Fortuna Düsseldorf gerettet. Anthony Modeste (88.) und Jhon Cordoba (90.+1) sorgten mit ihren späten Treffern für das 2:2 (0:1) - und nahmen dem Rivalen damit die Hoffnung auf einen extrem wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Kenan Karaman (41.) und Erik Thommy (61.) hatten die Fortuna in Führung gebracht, dennoch wurde es nichts mit dem zweiten Sieg unter Rösler. FC-Stürmer Mark Uth (58.) hatte in der zweiten Hälfte noch einen Foulelfmeter verschossen. Düsseldorf bleibt auf Relegationsrang 16 und hat noch drei Punkte Rückstand auf den FSV Mainz 05. Köln, vor der Liga-Unterbrechung dank einer Siegesserie sogar mit zarten Europapokal-Hoffnungen, bleibt als Zehnter im Tabellenmittelfeld.

Rösler, dessen Team durch den Sieg des Verfolgers Werder Bremen in Freiburg (1:0) mit Ergebnisdruck angereist war, hatte keinen Zweifel an der Bedeutung der Partie gelassen: Ein Derby sei ein Derby, das gelte „auch ohne Zuschauer zu 100 Prozent“. Entsprechend bissig präsentierte sich die Fortuna. Röslers Spielidee folgend griff Düsseldorf früh an und gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe, Köln musste sich im leeren Stadion von Müngersdorf ins Spiel arbeiten. Und hatte dabei einige Mühe.

Zwar gehörten den Gastgebern die ersten Torannäherungen durch Jhon Cordoba (10.) und Uth (15.), die erste echte Chance des Spiels hatte aber die Fortuna: Toni Leistners Fehlpass brachte Karaman in Position, der hier noch an Timo Horn (21.) scheiterte. Auch danach kamen die Kölner immer wieder mit dem Druck des Gegners nicht klar, die verdiente Führung war die Folge. Kapitän Adam Bodzek, erstmals nach der Corona-Pause in der Startelf, eroberte den Ball in der Kölner Hälfte, über Steven Skrzybski kam der Ball zu Karaman - und der Gast führte.

Die Kölner fanden kaum zu ihrem seit Gisdols Amtsübernahme so typischen Umschaltspiel, weil Düsseldorf kaum Bälle in der gefährlichen Zone hergab - und seinerseits mit viel Druck die Schwächen im FC-Spiel aufdeckte. Zwar brachte ein Foul Bodzeks an Uth den Gastgebern die Chance vom Elfmeterpunkt, die bislang so erfolgreiche Schalker Leihgabe vergab aber gegen Florian Kastenmeier. Nur zwei Minuten später schloss Thommy einen starken Konter zum 2:0 ab, schon beim Hinspielsieg (2:0) hatte der Flügelspieler getroffen. Gisdol wechselte noch einmal offensiv, brachte unter anderem Modeste, auch ein Fallrückzieher des Franzosen (69.) brachte aber zunächst nichts Zählbares. Doch dann drehten die Kölner auf und retteten noch einen Punkt.