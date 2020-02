3:4 in Leverkusen : Dortmunder K.o. binnen 80 Sekunden

Borussia Dortmund führt 2:1 und 3:2 und verliert in einem turbulenten Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen doch noch mit 3:4. Nach dem Pokal-Aus der zweite Niederschlag in einer Woche.

Eigentlich hatten sie beim BVB dringend gehofft, endlich Maßnahmen zu finden gegen die Torflut, die es regelmäßig zu bestaunen gibt, wenn die Mannschaft von Trainer Lucien Favre Fußball spielt. In allen Partien des Jahres 2019 sind mindestens fünf Treffer gefallen, und nun stand in Leverkusen mit Emre Can erstmals ein Spieler in der Startelf, der explizit als Stabilisator verpflichtet worden war.

Und doch erlebte das Publikum abermals ein abenteuerliches Spektakel. Mit 4:3 besiegte Bayer Leverkusen den BVB, der zwei Mal geführt hatte und einfach keine Balance findet zwischen defensiver Stabilität und der Neigung zum Offensivrausch.

Als Gegenmaßnahme werden in jedem Transferfenster neue Heilsbringer verpflichtet: Axel Witsel, Thomas Delaney, Nico Schulz, Mats Hummels, Erling Haaland und zuletzt auch Can. Der Nationalspieler, der zuletzt bei Juventus Turin unter Vertrag stand, spielte gemeinsam mit Witsel auf der Doppelsechs in einem klassischen 4-2-3-1, dem alten Lieblingssystem des Trainers. Und dem 26 Jahre alten Mittelfeldspieler gelang gleich ein toller Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2, als er den Ball aus 31 Metern in den Torwinkel zirkelte (33.).

Nachhaltig für Ruhe vor dem Dortmunder Tor hatte aber auch Can nicht gesorgt, im Gegenteil: Wieder gab es kaum Phasen der Kontrolle und wieder war der BVB früh in Rückstand geraten. Nach 20 Minuten hatte Nadiem Amiri einen präzisen Pass auf Kevin Volland gespielt, der nach einem Stellungsfehler Manuel Akanjis freie Bahn zum Tor hatte und mit einem schönen Schuss zum 1:0 für die Werkself traf.

Die Antwort kam allerdings prompt in diesem niveauvollen Duell, in dem beide Teams voller Mut und Risikobereitschaft nach vorne spielten. Mats Hummels war nach einer Ecke Sven Bender entkommen und traf per Kopf zum 1:1 (22.). Bayer blieb dennoch selbstbewusst und sehr aktiv, sogar als sie nach Cans 1:2 plötzlich zurücklagen. In beiden Strafräumen war jede Menge Betrieb, und eine gute Idee von Jonathan Tah ebnete den Weg zum 2:2. Der Innenverteidiger hielt den Ball nach einer Ecke mit einem Rückzieher von der Grundlinie zurück vors Dortmunder Tor im Spiel, abermals kam Volland zum Abschluss und drosch den Ball aus acht Metern über die Linie (43.).

Es war eine erste Halbzeit, in der mal andere im Mittelpunkt standen als Erling Haaland, der zwar zum zweiten Mal seit seinem Wechsel zum BVB zur Startelf gehörte, aber ausnahmsweise mal ohne Tor geblieben war. Kritiker hatten nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal in Bremen am vorigen Dienstag die Ansicht vertreten, dass die Niederlage vermeidbar gewesen wäre, wenn der Norweger nicht erst in der zweiten Hälfte eingewechselt worden wäre. „Sie kennen nicht wie ich seinen körperlichen Zustand“, entgegnete Favre, aber Haaland spielte keinesfalls schlecht in Leverkusen. Er sorgte für Unruhe, arbeitete viel, war oft anspielbar, hatte einige Abschlussmöglichkeiten. Bayer verteidigte eben auch gut gegen den Teenager.

Trainer Peter Bosz hatte erstmals den neuen Innenverteidiger Edmond Tapsoba aufgestellt, der Ende Januar für 4,5 Millionen Euro vom portugiesischen Klub Vitória Guimarães an den Rhein gewechselt war. Tapsoa hatte nach 52 Minuten Glück, als er Sancho verlor, der den Ball anschließend ins Tor schoss. Nach Eingriff der Videosassistenten wurde der Treffer aber annulliert, weil der für Julian Brandt eingewechselte Giovanni Reyna vorher im Mittelfeld Foul gespielt hatte.

Alles war nun offen, Reyna (58.) und Havertz (63.) trafen jeweils nach Kontern nur den Pfosten, bevor die Dortmunder kurz darauf ihren neuerlichen Führungstreffer bejubeln konnten: Raphael Guerreiro vollendete einen schönen Angriff über Sancho und Achraf Hakimi mit einem Schuss aus spitzem Winkel zum 2:3 (65.). Doch Bayer kam zurück. Dem eingewechselte Leon Bailey gelang nach einem tollen Spielzug das 3:3 (81.), und die Unordnung nach diesem Schreck nutzte Sven Bender, der 80 Sekunden nach dem Ausgleich eine Flanke von Sinkgraven zum 4:3 ins Dortmunder Tor köpfte (82.). Die Dortmunder schlichen schwer getroffen in die Kabine.