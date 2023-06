Ihren neuen Trainer suchen muss die Eintracht nicht mehr. Der Nachfolger von Oliver Glasner ist schon auserkoren. Beim Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche hörte sich das am Donnerstag so an: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den Richtigen gefunden und eine sehr gute Entscheidung getroffen haben“, sagte er in einem vereinseigenen Interview. Den Namen des neuen Frankfurter Fußballlehrers nannte Krösche noch nicht. Es wird Dino Toppmöller werden. Nach zwei Trainern aus Österreich (Glasner und Adi Hütter) hat in Zukunft der 42 Jahre alte gebürtige Saarländer das Sagen auf der Trainerbank am Main.

Fünf Tage nach dem verloren gegangenen Pokalfinale gegen Leipzig (0:2) stellte Krösche voller Hoffnung in Aussicht, in der wesentlichen Personalie „zeitnah etwas verkünden“ zu können. Spätestens Anfang der kommenden Woche soll die Verpflichtung von Toppmöller nun auch offiziell bekannt gegeben werden. Mit ihm sind sich die Hessen längst einig. Und auf das Wort des Trainers kann sich Krösche verlassen. Als Sportdirektor von RB Leipzig hatte er Toppmöller 2020 zu den Sachsen gelotst; dieser wurde Assistenztrainer von Julian Nagelsmann.

Nach Krösches Weggang ein Jahr später zur Eintracht hielten beide den Kontakt. Jetzt müssen die Frankfurter nur noch mit Bayern München die Ablösesumme für Toppmöller klären. Beim deutschen Meister war er zusammen mit seinem Chef Nagelsmann Ende März freigestellt worden.

Toppmöller hat in München noch einen Vertrag bis zum 1. Juli 2024. Von den Bayern heißt es, dass ihnen ein Betrag in Höhe von 500.000 Euro vorschwebt. Die Eintracht hingegen peilt die Hälfte der Summe an. Irgendwo in der Mitte werden beide Vereine dann zu einem Ergebnis kommen. Die Verhandlungen sollen sich im finalen Stadium befinden, ein Scheitern ist in der Sache kaum vorstellbar.

Gutes Gespür und Geschick

Der Frankfurter Trainer der Zukunft ist für Krösche einer, der bereit dazu sei, „den Weg von Eintracht Frankfurt mitzugehen und unseren Spielstil weiterzuentwickeln“. Aus seiner Sicht muss der Trainer junge Spieler besser machen können. Er muss auf sie setzen und ihnen vertrauen. Vor allem in dieser Hinsicht erfüllte Glasner die Erwartungen des Sportvorstands nicht mehr.

Krösche bekam den Eindruck, dass der ehemalige Trainer in seinem Denken zu starr und nicht flexibel genug war, dass Glasner in seinem System ein Stück weit gefangen war. Begabte Nachwuchsspieler wie die Dortmunder Leihgabe Ansgar Knauff, den die Eintracht nun für eine Ablösesumme von knapp fünf Millionen Euro fest an sich binden wird, und Faride Alidou machten unter dem Österreicher keine Fortschritte in ihrer Entwicklung. Toppmöller hingegen wird im Umgang mit Talenten ein gutes Gespür und viel Geschick nachgesagt.

Als Ersatz für Evan Ndicka, der eine Vertragsverlängerung ablehnte, verpflichtete die Eintracht für die neue Runde den 21 Jahre alten Willian Pacho vom belgischen Meister Royal Antwerpen als linken Innenverteidiger. Kostenpunkt: rund neun Millionen Euro. Und von Malmö FF stößt der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler Hugo Larsson in diesem Sommer zur Eintracht, ihn lassen sich die investitionsfreudigen Hessen etwa 7,5 Millionen Euro kosten.

„Ein Teil unserer Philosophie ist es, zum einen Spieler zu verpflichten, die uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Aber auch junge Spieler zu verpflichten, um sie weiterzuentwickeln und ihnen den nächsten Step in ihrer Karriere zu ermöglichen“, sagt Krösche. Wenn sie sich dann schneller entwickeln würden und „den nächsten Schritt machen wollen, dann können wir Transfererlöse erzielen. Diesen Weg brauchen wir“, so der Sportvorstand.

Die Eintracht soll unter dem neuen Trainer Toppmöller „offensiven und mutigen Fußball“ spielen. „Nicht Wildwest, immer mit der notwendigen Kontrolle“, wie es Krösche formuliert. Dafür brauchten die Frankfurter „mutige Spieler mit bestimmten Fähigkeiten – eine gute Mischung aus Physis und Technik, natürlich auch Geschwindigkeit. In gewissen Bereichen“, fordert der Sportvorstand, „müssen wir uns weiterentwickeln, weil sich die Anforderungen an uns sowie die Wahrnehmung von uns verändert haben.“ Diesen Prozess anzustoßen und die Vorgaben dann gezielt umzusetzen, hat Krösche Glasner nicht mehr zugetraut. Toppmöller, ist sich der Sportvorstand sicher, wird viel Bewegung in die Sache bringen – zum Wohl und zur Freude seines neuen Arbeitgebers.