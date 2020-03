Fußball-Bundesliga : Der Mai als Monat der Hoffnung

Von der Anspannung und dem Druck schien sich Christian Seifert auf der Pressekonferenz nicht ganz frei machen zu können. Der ansonsten meist ebenso kühl wie präzise formulierende Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) holperte und stolperte am Dienstag ein paar Mal in seinem Text, als er über den Ausnahmezustand sprach, in dem sich in diesen Wochen und Monaten auch der deutsche Profifußball befindet.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Aber wer wollte sich darüber wundern, wenn in Krisenzeiten der Perfektionismus, den sich die Verkäufer und Vermarkter des Profifußballs über viele Jahre allzu zu sehr zu eigen gemacht haben, in der Reaktion auf eine große Krise auch mal eine kurze Pause einlegt? Da wurde es in einer Skype-Pressekonferenz auf einmal sogar ganz menschlich.

In der Sache und im Ton war Seifert ohnehin so klar und erdig, wie sich die 36 Bundesligaklubs dies von ihrem obersten Interessenvertreter auch an diesem Tag nur wünschen konnten. Die formal wichtigste Frage jedenfalls beantworteten die Profivereine genau so, wie es das DFL-Präsidium in der Vorwoche schon vorgeschlagen hatte: Die Bundesliga macht nun definitiv bis Ende April Pause – und hofft dennoch ihre Saison auf irgendeine noch nicht näher bestimmte Weise bis Ende Juni abzuschließen. „Ziel ist es weiterhin, die Saison zum 30. Juni zu beenden. Da noch neun Spieltage ausstehen, müssen wir rechtzeitig beginnen. Es gibt auch andere Denkmodelle, momentan haben wir keinen Anlass, von den bisherigen Plänen abzuweichen“, sagte Seifert. Auf die verschiedenen Modelle ging Seifert nicht weiter ein, aber der Starttermin, so heißt es, könnte im Idealfall das erste oder zweite Wochenende im Mai sein.

„Ich bin sicher, dass sich sehr viele Menschen über die Rückkehr der Bundesliga freuen würden. Dafür ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber wenn er kommt, werden wir bereit sein“, war Seiferts Kernbotschaft. Damit wollte der DFL-Geschäftsführer auf der einen Seite klar machen, dass der Fußball angesichts der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Ängste, die im Land derzeit und auch in den kommenden Wochen noch herrschen werden, nicht einfach „rumnölt“, um so schnell wie möglich wieder spielen zu können.

Aber andererseits dabei ist, genau dafür die logistischen Voraussetzungen zu schaffen, wenn diese Möglichkeit irgendwann bestünde. „Doch jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um darüber zu sprechen“, sagte Seifert, der immer wieder versuchte, eine Balance zwischen der ungewissen Entwicklung der Pandemie, der existenziellen Sorgen der Menschen und der Zukunft des deutschen Fußballs zu finden. Er ließ dabei aber auch keinen Zweifel, dass sich die vagen Hoffnungen, die zu verschiedenen Pläne für die nähere Zukunft der Bundesliga führen, nur im luftleeren Raum der einstigen Boombranche nähren. „Zahllose Unternehmen werden einen Neustart benötigen, das gilt auch für den Fußball. Und dafür braucht es Pläne.“

Seifert verwies dabei auf den engen Kontakt zur Politik und der Bundesregierung, die ebenfalls ein Interesse daran habe, dass mit dem Fußball, selbst in Form von Geisterspielen, ein Stück Alltag und Ablenkung zurückkommen könnte. „Wir werden uns abstimmen mit der Politik. Es gibt nicht nur den einen Plan. Wir wollen keine Extrawurst – aber jedem ist klar, dass wir am Ende auch ein Wirtschaftsunternehmen sind." Neben den konkreten Beschlüssen wurden in der Mitgliederversammlung verschiedene „Szenarien und denkbare Handlungsoptionen für die kommenden Wochen und Monate vorgestellt", wie die DFL in einer Erklärung mitteilte. Da die Unterbrechung des Spielbetriebs alle 36 Klubs gleichermaßen unverschuldet getroffen hat, werden die Vorgaben im Lizenzierungsverfahren „vorübergehend an die Situation angepasst". Dies betrifft vor allem die Bestimmungen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Das Ziel der DFL ist es, allen Klubs die Chancen einzuräumen, die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise selbständig zu bewältigen – und den regulären Spielbetrieb fortzusetzen, um sämtliche Entscheidungen auf sportlichem Weg zu ermöglichen. Einige Klubs, so Seifert, würde ohne weiteren Spielbetrieb im Mai in die Insolvenz laufen, andere folgten dann im Juni. Sollte es tatsächlich dazu kommen, weil keine Spiele stattfinden oder andere Formen der Liquiditätsbeschaffung nicht verfangen, würde die DFL für die aktuelle Spielzeit vom üblichen Abzug von neun Punkten bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens absehen. Im Fall einer Insolvenz in der kommenden Saison würden den betreffenden Klubs drei Punkte abgezogen. Als weiteren Schutz der Klubs wird im anstehenden Lizenzierungsverfahren für die Saison 2020/21 die Liquidität nicht mehr überprüft. Doch um dann möglichst zeitnah auf Basis der Jahresabschlüsse zum 30. Juni 2020 ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Lage der Profiklubs zu erhalten, wird die finanzielle Lage dann schon im September 2020 geprüft. Fehlt es dann immer noch an Liquidität, werden wiederum keine Punkte abgezogen, aber es kommt zu Restriktion bei den Transferaktivitäten. Zur Saison 2021/22, so der Plan, soll das Lizenzierungsverfahren wieder in der üblichen Weise angewandt werden. Zudem richtet die DFL eine „Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" ein, die ein Konzept erstellen soll, um eine medizinisch vertretbare Fortsetzung des Spiel- und Trainingsbetriebs zu ermöglichen. Die Spiele, falls möglich, sollen dann mit einem geringen Personalaufwand in den Bereichen Sport, Medien und allgemeine Organisation stattfinden.

