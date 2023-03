Aktualisiert am

Borussia Dortmund reist auf Augenhöhe und in Topform zum Liga-Gipfel beim FC Bayern – leider kommt vorher noch eine Länderspielpause. Gute Nachrichten kommen vom Kapitän.

Am Ende eines Abends im Rausch durften sogar die BVB-Kinder noch ran. Ludwig Hummels und der kleine Eden Haller liefen ein paarmal unter Riesenjubel mit dem Ball ins Tor, Zehntausende Fans schmetterten auf der Südtribüne den uralten Stadionschlager von den Lederhosen und den Bayern – die Einstimmung auf den Hochspannungsgipfel der Liga am Samstag, 1. April (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) war elektrisierend. Der Herausforderer reist auf Augenhöhe zum Dauermeister nach München, es geht um (fast) alles: Nach der Länderspielpause zählt’s!

Bundesliga Liveticker

„Wir haben da ein geiles Spiel vor der Brust, dafür kommen auch noch ein paar Spieler von uns zurück, das wird gut“, sagte Kapitän Marco Reus nach der spektakulären 6:1-(4:1-)Gala von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. Am 1. April folgt der Showdown. „Es ist noch nicht entscheidend“, betonte Reus, doch Vorsicht ist jetzt nicht mehr geboten: „Es wird sehr wichtig – und wir werden hoffentlich bereit sein.“

Fast ist es schade, dass der Terminplan nun Länderspiele vorsieht. Nico Schlotterbeck und Jamal Musiala, Emre Can und Joshua Kimmich werden also gemeinsam gegen Peru und Belgien kämpfen, sie werden zusehen, sich bloß nicht zu verletzen: Dann sehen sie sich in München als erbitterte Gegner im Kampf um die Meisterschale wieder.

„Dabei, wenn es um die Wurst geht“

„Es sind neun Bundesliga-Spiele, in denen es um richtig viel geht“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic, mit einem Seitenblick auf die Tabelle und das DFB-Pokal-Viertelfinale bei RB Leipzig (5. April) stellte er zufrieden fest: „Wir sind dabei, wenn es um die Wurst geht.“ Doch noch wird die Bremse nicht vollends gelöst: „Woher sollen wir das Recht nehmen zu behaupten, dass wir am Saisonende oben stehen?“, fragte Terzic. „Das heißt aber nicht, dass wir nicht alles dafür tun werden.“

Wer den Dortmundern nach dem Champions-League-Ausscheiden und dem enttäuschenden Derby bei Schalke 04 (2:2) Anzeichen einer Krise andichten wollte, kann direkt wieder aufhören. Der BVB zerlegte die – allerdings heftig angeschlagenen – Kölner, vier von sechs Toren waren kleine Kunstwerke. „Das war ein gelungener und schöner Abend, vom Torwart bis zum Stürmer richtig gut“, sagte Terzic. „Wir können alle Spieler loben.“

Besonders beeindruckte, dass die Borussia problemlos ihren Personalproblemen trotzte. Can gesperrt, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko verletzt, Torhüter Gregor Kobel erkältet, Julian Brandt nicht spielfähig – na und?

Anstatt zu jammern, legte der BVB so richtig los. Sebastien Haller traf zweimal, Reus auch. Und der Kapitän deutete an, dass sich die ewige Diskussion um eine Verlängerung seines Vertrages bald auflösen wird: „Wir sind in Gesprächen. Ich möchte meine Karriere gerne hier beenden.“

Mehr zum Thema 1/

Somit ist wieder alles bestens beim BVB, der, wie Terzic stolz vorrechnete, in diesem Jahr 28 von 30 möglichen Bundesliga-Punkten geholt hat. Kommen bei den Bayern drei weitere hinzu, wird es ernst: Dann bekommt die Liga endlich wieder ein grandios spannendes Finale.