Debatte um Bundesliga-Start : Drei Corona-Fälle als Stresstest für den Fußball

Ein wenig mehr Planungssicherheit hätten sich die deutschen Profi-Fußballvereine von der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit ihren Ministerpräsidenten(innen) sicher gewünscht – zumindest am Donnerstag. Am Freitagabend werden sie aber froh gewesen sein, dass noch kein Termin für den Neustart der Bundesligen benannt worden war. Die drei Corona-Fälle beim 1. FC Köln unterziehen schließlich das ganze ausgeklügelte Sicherheitssystem gleich zu Beginn einem Stresstest. Ist das also vertretbar, was die Deutsche Fußball Liga (DFL) da plant oder verantwortungslos? Das ist die Frage, die bis zum nächsten Mittwoch beantwortet werden muss.

Die DFL muss der Politik allerdings auch aus ganz anderen Gründen dankbar sein, dass noch kein Termin für eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs genannt wurde. Denn bis darüber beim nächsten Treffen der Politik diskutiert werden soll, müsste auch ein Sicherheits- und Testkonzept für die Altenheime, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser vorliegen, damit besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen besser geschützt werden können.

Es kann nicht im Sinn der DFL sein, dass ein Fußballprofi alle drei Tage getestet wird, ein Krankenpfleger aber nicht. Bleibt dies so, wird die Diskussion über eine durch Lobbyarbeit erreichte Sonderrolle des Fußballs nicht aufhören – und auch mit Recht nicht aufhören können. Und die zu testenden Berufsgruppen müssten bei einigem Nachdenken auch schnellstens auf Lehrer und Erzieher in den Kitas erweitert werden.

Darüber hinaus wird es der Akzeptanz des Profifußballs helfen, wenn es mit den nötigen Auflagen auch im übrigen Sport zu Lockerungen kommt. Auch dies steht am Mittwoch auf der Agenda. Der Profifußball kann derzeit noch so sehr zu Kreuze kriechen und künftig Besserung geloben – sollte er die Tore für seine Athleten zum Spielbetrieb öffnen dürfen, während seiner Basis selbst unter Wahrung noch einmal verschärfter Sicherheitsabstände jegliche Tätigkeit untersagt würde, drohte eine Abkehr von Fans.

Aktuell aber stehen die drei Corona-Fälle beim 1. FC Köln im Mittelpunkt – rechtzeitig genug, um das ganze Sicherheits- und Hygienekonzept noch einmal zu überprüfen. Es mag sein, dass dem weiteren Training der anderen Gruppen in Köln nichts im Wege steht, weil die drei Fälle alle einer Trainingsgruppe entspringen, die nicht in Verbindung zu den anderen stand und keinen Kontakt hatte – anders wird in einem Betrieb außerhalb des Fußballs auch nicht gehandelt.

Das Beispiel der drei Infizierungen beim 1. FC Köln aber zeigt weit über einen möglichen Re-Start der Bundesliga hinaus, wie komplex überall eine Rückkehr in einen wie auch immer gearteten Alltag werden wird – und wie schwierig das Leben mit dem Virus wird, solange es keinen Impfstoff gibt.

Die Infizierungen der beiden Spieler und des Physiotherapeuten sind schließlich nur zufällig entdeckt worden – nach gängigen Maßstäben wären sie nicht getestet worden, weil sie zuvor keinerlei Symptome gezeigt haben. Für die Wissenschaft und damit in diesen Tagen für die Politik ist dies aber ein wichtiger Hinweis auf die Dunkelziffer der symptomfrei Infizierten in der Bevölkerung. Nur sehr viel Testen kann frühzeitig dafür sorgen, dass das Ansteckungsrisiko schnellstmöglich minimiert wird – und das eben nicht nur im Einflussbereich der DFL.