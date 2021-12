2:3 bei Hertha BSC : Bitterer Abend für BVB in Berlin

Beim Lied „Berlin, Berlin“ von der Band Gropiuslerchen heißt es in einer Zeile „es gibt nichts zu bereuen“. Die Nummer läuft in einer neueren Version immer mal im Olympiastadion, so auch während der Halbzeitpause beim Spiel von Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Dem ein oder anderen Besucher und erst Recht den Verantwortlichen des Berliner Bundesligaklubs dürften die Worte mit Nachhall im Ohr bleiben.

Zu bereuen, das zeigten die 90 Minuten am Samstagabend, gibt es aus Sicht von Hertha BSC einiges nach Ablauf dieser Hinrunde. Zum Beispiel, warum man so selten gezeigt hat, was diese Mannschaft anscheinend zu leisten im Stande ist. Gegen den BVB war das so einiges, Hertha siegte überraschend, aber völlig verdient 3:2 gegen teilweise desolate Dortmunder.

Was der BVB in Berlin anbot, erinnerte an so manchen Aussetzer, den sich die Mannschaft in der abgelaufenen Halbserie erlaubt hatte und die dazu führten, dass Dortmund in der Champions League bereits ausgeschieden ist und in der Bundesliga nun schon neun Punkte hinter dem FC Bayern liegt. Von der Meisterschaft redet beim BVB niemand mehr.

Als wäre das nicht schon alles schlimm genug dürfte die sportliche Misere mehr denn je die Frage in den Fokus rücken, wie lange Ausnahmestürmer Erling Haaland noch in Dortmund bleibt. Seine Ehrenrunde beim letzten Heimspiel gegen Fürth hatte die Spekulationen befeuert, bietet der BVB weiter so wenig Aussicht auf Erfolg, könnte es demnächst vielleicht schneller mit einem Abschied gehen als erwartet.

In Berlin trat Haaland für seine Verhältnisse recht selten in Erscheinung. Kein Vergleich zu dem betörenden 5:2 vor fast genau einem Jahr an gleicher Stelle. Damals hatte der Norweger vier Tore zum Dortmunder Sieg beigesteuert. Haaland mag immer noch die gleiche, Mensch gewordene Tormaschine sein, seine Mitspieler um ihn herum sind es nicht. Das frühe Scheitern in einer machbaren Champions-League-Gruppe gegen Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon und das unglückliche 2:3 vor einer Woche gegen den FC Bayern haben dem Selbstvertrauen offenbar arg zugesetzt. In Berlin wirkten die Dortmunder, als wollten sie diese Hinrunde schnell noch abwickeln und dann nichts mehr von ihr wissen.

Das hätte womöglich auch geklappt, wenn Thomas Meunier und Marco Reus, der gleich zwei hervorragende Möglichkeiten vergab, in der ersten Viertelstunde getroffen hätten. Hertha zeigte aber schon bald, dass sich einiges getan hat, seit Tayfun Korkut den Trainerposten von Pal Dardai übernommen hat. Korkuts Hertha ist mutiger, risikofreudiger und erlaubt sich mehr Vergnügen am Spiel. Ihrem Auftreten haftet mehr Überzeugung an, da tun auch emotionale Rückschläge nichts zur Sache. Etwa nachdem Jurgen Ekkelenkamp kläglich aus wenigen Metern die Führung vergab oder als das vermeintliche Tor von Myziane Maolida durch den Videoschiedsrichter einkassiert wurde.

Hertha trat selbstbewusst auf und verdaute auch den Rückstand durch Julian Brandt erstaunlich gut (30.). Ein weiteres Dortmunder Tor durch Axel Witsel wurde zurecht nicht gegeben. Der Belgier stand deutlich im Abseits.

Die knappe Dortmunder Führung sollte nur noch die Halbzeitpause überdauern. Hertha kam mit viel Elan aus der Kabine, der frühe Ausgleich durch Ishak Belfodil war nur folgerichtig (51.). Dortmund schien den Ernst der Lage nicht zu erkennen und verlor immer wieder den Ball. Eine dieser Nachlässigkeiten nutzte Marco Richter mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze sehenswert zum 2:1 (57.). Dortmund antwortete durch Thorgan Hazard, aber dessen Treffer zählte wegen einer Abseitsstellung von Vorbereiter Haaland nicht.

Statt Ausgleich hieß es wenig später 3:1 für Hertha, wieder war es Richter, der Marwin Hitz im Doprtmunder Tor keine Chance ließ (67.). Hitz musste den erkrankten Gregor Kobel vertreten, an der schwachen Leistung seiner Mitspieler traf ihn keine Schuld. Dortmund kam durch den eingewechselten Stefan Tigges zwar noch zum Anschluss (83.), wirklich in Gefahr geriet der versöhnliche Hinrundenabschluss für die Berliner aber nicht mehr.