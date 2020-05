Schalke 0:4 : Dortmunder Sturm und Stille

Hans-Joachim Watzke fremdelte bereits in den Stunden vor dem 156. Revierderby mit der großen Leere. Er habe zahlreiche Nachrichten „aus aller Welt“ bekommen und eigentlich das Gefühl gehabt, umgeben zu sein von zahllosen Interessenten am Spiel des BVB gegen Schalke 04. „Aber wenn du dann durch deine Stadt gehst, ist nichts los“, beschrieb der Dortmunder Geschäftsführer sein Befremden, das während des Fußballspiels später nicht abgeklungen sein dürfte. Ohne Publikum im Stadion gewannen die Dortmunder verdient 4:0 gegen den Rivalen aus der Nachbarstadt, aber die großen Gefühle, die solch ein Derby normalerweise erzeugt, fehlten.

Geübte Fußballzuschauer kennen ja all diese Trigger, die gerade in emotional aufgeladenen Duellen die immergleichen Reaktionen hervorrufen: ein starker Pass, ein gewonnener Zweikampf, ein Foul, eine zweifelhafte Schiedsrichterentscheidung. All diesen Situationen folgte nun mal ein vereinzeltes Klatschen oder eine brüllende Männerstimme. Mehr nicht. Schon als Norbert Dickel die Aufstellung des BVB vortrug, spürten die wenigen anwesenden Menschen die Fremdartigkeit dieses Events. Als würden gleich 70.000 Leute mitbrüllen, legte der Stadionsprecher jede Menge Energie in die Betonung der Vornamen der Dortmunder Spieler, die Antwort des Stadions: Stille. So wie auf die Treffer des BVB, der die lange Pause sportlich aber bestens überstanden zu haben scheint.

Zwar kam der FC Schalke in den ersten Minuten etwas besser klar mit den seltsamen Umständen. Die Gelsenkirchener pressten ordentlich, und Daniel Caligiuri hatte eine Freistoßchance. Der Schuss blieb jedoch in der Mauer hängen (6.). Doch nach etwa zehn Minuten entwickelte der BVB eine beeindruckende Mischung aus Stabilität und Effizienz. Zunächst hatten die Dortmunder noch Pech, nachdem ein Pass von Erling Haaland an den weit abgespreizten Arm von Jonjoe Kenny sprang (13.); die Videoassistenten erkannten kein strafwürdiges Vergehen. Nach 29 Minuten führte der Titelanwärter dann aber doch. Haaland hatte einen Querpass von Thorgan Hazard aus rund zehn Metern ins Tor befördert.

Die Dortmunder hatten nun weitere Chancen (Raphael Guerreiro, 35., Mahmoud Dahoud, 41.), bevor schließlich der verdiente zweite Treffer fiel. Ein langer Schlag des Schalker Torhüters Markus Schubert landete im Fuß von Dahoud und über Julian Brandt bei Guerreiro, der von der linken Seite in die lange Torecke traf (44.). Das Dortmunder Spiel funktionierte gut, auch ohne das Herzstück im Mittelfeldzentrum und den gefeierten Jungstar Jadon Sancho. Emre Can und Axel Witsel fehlten aufgrund von muskulären Problemen, das war schon am Tag vor dem Spiel angekündigt worden, Dahoud und Thomas Delaney besetzten die Positionen in der Zentrale. Nun saß aber auch Sancho zunächst nur auf der Bank. Bei den Schalkern waren hingegen etliche Spieler, die vor der Unterbrechung verletzt waren, zurück: Suat Serdar, Daniel Caligiuri, Salif Sané. Aber das half ihnen nur wenig.

Der BVB war einfach besser, ließ kaum Chancen zu und griff immer wieder gefährlich an; vielleicht profitierte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre von der Vorbereitung unter der Woche. Um ein Gefühl für die ungewohnte Atmosphäre zu bekommen, hatten die Dortmunder am Mittwoch um 15.30 Uhr eine Trainingseinheit im Westfalenstadion angesetzt. Wie vor dem Derby waren sie in Bussen vom Mannschaftshotel bis vor die Kabine gefahren, um 15:28 Uhr betraten sie den Rasen, aus den Lautsprechern dröhnte die Einlaufmusik, genauso war es am Samstag vor dem Anpfiff auch.

Zur zweiten Halbzeit wechselte der Gelsenkirchener Trainer David Wagner dann die Offensivleute Rabbi Matondo und Guido Burgstaller ein – entsprechend angriffslustig begann Schalke nach der Pause. Und wurde prompt ausgekontert. Nach einer schönen Vorlage von Julian Brandt schoss Hazard aus 17 Metern das 3:0 (48.). Damit war der Schalker Widerstand gebrochen. Guerreiro gelang noch der vierte Treffer (63.), und sorgte damit für den höchsten Derbysieg des BVB in der Bundesliga seit 1966.

Es war eine seltsame Partie, aber der sportliche Wettkampf hat schon irgendwie funktioniert, auch das ist eine Nachricht, nachdem wochenlang darüber nachgedacht und diskutiert worden war, ob und unter welchen Umständen die Partie stattfinden könne. Der BVB hatte vor der Saisonunterbrechung gerade neue Hoffnung auf den Meistertitel geschöpft und diese Ambitionen mit einem 2:1-Sieg in Mönchengladbach untermauert. Die Schalker hingegen fürchteten, nach einer starken ersten Saisonhälfte auch aufgrund vieler Verletzungen die angestrebte Europapokalqualifikation zu verspielen. Für beide ist derzeit jeder Punkt wichtig, auch wenn Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc vor dem Derby erklärt hatte, dass jetzt „nicht der Moment“ sei, „um über die Meisterschaft zu reden“. Spätestens am Dienstag der übernächsten Woche, wenn der FC Bayern zu Gast sein wird, dürfte das aber wieder anders sein.

Vorher dürfen die Dortmunder sich aber über eine wichtige Erfahrung freuen. Sie wissen nun, wie sich ein bedeutsames Fußballspiel im leeren Westfalenstadion anfühlt und wie solche Partien gewonnen werden können.