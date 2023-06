Bei Herbert Grönemeyer heißt es in einer Liedzeile: „Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden.“ Schaut man Benedict Hollerbach beim Fußballspielen zu, kommt einem in den Sinn: der kann das. Also im Höchsttempo abrupt die Richtung wechseln und dabei gerne auch den Ball behaupten.

Enorm wendig, enorm schnell, enorm kleiner Wendekreis – der 22-Jährige hat sich in den Vordergrund gespielt in dieser Saison. Und besonders am vergangenen Freitag, den er mit dem „schönsten Abend“ und dem „wichtigsten Tor meiner Karriere“ verbindet, wie er sagte.

Hollerbach war der überragende Spieler auf dem Platz beim furiosen 4:0-Erfolg im Relegations-Hinspiel gegen Arminia Bielefeld. Die überaus trägen Ostwestfalen haben den blonden Bayern nicht zu fassen bekommen, um ihn in seinem aufbrausenden Tatendrang zu stoppen. Hollerbach narrte seine Gegenspieler mit seiner Technik und zog ihnen ein ums andere Mal davon mit seiner Athletik. Bei seinem fulminanten Treffer zum 3:0 verband er seine Fähigkeiten als Sprinter und Präzisionsschütze sehenswert.

Hollerbach bezaubert

Mit dem Auftritt in der ausverkauften Wiesbadener Arena hat sich der Angreifer auf der großen Bühne mit Liveübertragung im frei empfangbaren Fernsehen einem erweiterten Publikumskreis in den Blickpunkt gespielt. In der Branche ist man freilich schon längst auf Hollerbach aufmerksam geworden, dem in der abgelaufenen Drittligarunde 14 Treffer und fünf Torvorlagen gelangen.

Zwei Mal bezauberte er die Wiesbadener sogar mit drei Treffern in einem Spiel. Bei ihm und beim SVWW gehen die Anfragen von höherklassigen Vereinen schon seit einer Weile ein. Auch der Bundesligaklub 1. FC Köln soll unter den Interessenten sein. Zweite Liga kann Hollerbach, der schon vor Wochen kundtat, sich eine Stürmerstelle in der dritten Liga über den Sommer hinaus nicht mehr vorstellen zu können, voraussichtlich auch in Wiesbaden spielen.

Trainer Markus Kauczinski spricht trotz des komfortablen Vorsprungs vor dem Rückspiel in Bielefeld an diesem Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z-Liveticker zur Relegation, bei Sat.1 und Sky) von einer „gelegten Basis, die aber keine Vorentscheidung ist“. Man habe in diesen Tagen „viel über die Tugenden gesprochen, die wir zeigen müssen“, so Kauczinski.

Eine davon könnte lauten: Ball nach vorne in den Fuß von Hollerbach oder Ivan Prtajin. Der wuselige Lockenkopf und der robuste Mittelstürmer haben sich nach anfänglicher spielerischer Disharmonie in dieser Spielzeit gefunden und vereinigt zu einem schlagkräftigen Sturm-Duo. Prtajin brachte es auf 15 Treffer und fünf Torvorlagen – wie Hollerbach trug der Kroate auch mit einem Torerfolg zum Wiesbadener Hinspiel-Hit in der Relegation bei.

Vertrag verlängert sich

Den letztjährigen erfolgreichen SVWW-Stürmer Gustaf Nilsson hat das Duo jedenfalls in dieser Saison vergessen gemacht. Für den Abgang des Schweden erhielten die Hessen vom belgischen Erstligaklub Royale Union Saint-Gilloise deutlich mehr als eine Million Euro Ablöse. In diesem Sommer nun könnte Hollerbach den nächsten Wiesbadener Zahltag ermöglichen.

Der Vertrag des seit drei Jahren in Wiesbaden agierenden Wirbelwindes endet zwar in wenigen Wochen, verlängert sich jedoch bei Aufstieg automatisch um ein Jahr. Nach F.A.Z.-Informationen liegen dem Klub schon Angebote mit Ablösesummen von abermals deutlich über eine Million Euro vor.

Die Hessen bewiesen jedenfalls einen guten Riecher bei Hollerbach, der mit seiner aktionistischen Art, die er nicht nur auf dem Platz pflegt, sondern auch abseits des Feldes haben soll, zuvor nicht überall gut ankam. Denn warum sollte die U21-Mannschaft des VfB Stuttgart einen hochveranlagten Spieler ziehen lassen, der sogar zwei Mal für die deutsche U-18-Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen war?

In seinen ersten beiden Saisons im Drittliga-Männerfußball trat der Bayer mit vier Toren in 59 Einsätzen noch nicht wirklich in Erscheinung. Erst in dieser Runde vermochte er das Unwiderstehliche in seinem Spiel auch mit der nötigen Stringenz und Zielstrebigkeit zu koppeln. In seiner Jugend hatte Hollerbach erst für 1860 München und dann für den FC Bayern (U14 bis U19) gespielt.

Er ist übrigens nicht verwandt oder verschwägert mit dem einstigen Bundesligaprofi- und -trainer Hollerbach. „Bernd“, wie der berühmte Namensvetter, wird er dennoch manchmal scherzhaft gerufen. Aber nicht „Herbert“ – wegen Grönemeyers Liedzeile mit der Wende während der Schussfahrt.