Fußball-Bundesliga : Der Rosenmontag für Mainz 05 ist gerettet

Der ursprüngliche Plan der DFL sah vor, dass Mainz 05 am Rosenmontag in Wolfsburg spielen muss. Dazu kommt es nun doch nicht. Die nächste Aufgabe steht sowieso erstmal gegen Leverkusen an.

Der Mainzer Robin Quaison war zuletzt in Bremen in Bestform. Bild: dpa

Da haben sie aber noch mal Glück gehabt, die Fußballer, Verantwortlichen und Fans des FSV Mainz 05. Dass sie an Fastnachtsonntag zum abendlichen Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg antreten müssen, löst zwar nicht per se Jubelstürme aus – ist aber immer noch besser, als diese Aufgabe an Rosenmontag zu absolvieren. Schließlich soll die Teilnahme mit eigenem Wagen am närrischen Umzug seit vorigem Jahr fester Bestandteil des Profilebens in Mainz sein.

An ihrer Stelle erhielten Eintracht Frankfurt und Union Berlin den Zuschlag fürs Montagsspiel. Einer ausgelassenen Fassenacht steht in Mainz also fast nichts mehr im Wege. Und dafür, dass sie auch über Weihnachten samt der kurzen Winterpause Spaß haben, wollen Trainer Achim Beierlorzer und seine Spieler an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) mit einem Heimsieg über Bayer Leverkusen sorgen.

Ein ambitioniertes Vorhaben, auch wenn die Leverkusener zuletzt hinter den eigenen Ansprüchen zurückgeblieben sind. Beim 0:1 gegen Hertha BSC weilte Beierlorzer selbst vor Ort, und erhielt Anschauungsmaterial, wie der Elf seines Kollegen Peter Bosz beizukommen ist. Gleichwohl warnt der Mainzer Trainer vor den Bayer-Stärken, der individuellen Klasse von Spielern wie Lucas Alario, Kai Havertz, Karim Bellarabi oder Kevin Vollandt. Und vor dem Ballbesitzfußball, den dieses Team beherrsche. „Wir müssen frustrationstolerant sein, da wir den Ball nicht ganz so oft haben werden“, sagt er. Das eigene Ansinnen müsse zwar sein, den Ball zu erobern, um zu eigenen Offensivaktionen zu kommen, „aber das wird schwierig, weil die Leverkusener das sehr stabil spielen“.

Keinesfalls vernachlässigen dürfe seine Elf bei eigenen Angriffen die Gefahr, die vom Leverkusener Umschaltspiel ausgehe. „Lustigerweise erzielen sie trotz allen Ballbesitzes fast noch mehr Tore aus Kontern.“ Der Hertha sei es am Mittwoch gelungen, dies zu unterbinden.

Defensiv setzten aber auch die Mainzer unter der Woche ein Ausrufezeichen: Das 5:0 bei Werder Bremen war ihr erstes Saisonspiel ohne Gegentor. Nicht zuletzt dank einer beeindruckend starken Leistung der Innenverteidiger Moussa Niakhaté und Alexander Hack, wofür insbesondere Letzerer sich ein Sonderlob verdiente. Schließlich war es für den 26-Jährigen in dieser Runde erst der vierte Einsatz in der Anfangsformation; zuletzt war dies beim 0:8 in Leipzig der Fall, davor beim 1:6 in München. In Bremen hingegen trat Hack als Vertreter des gelbgesperrten Jeremiah St. Juste so überzeugend und selbstbewusst auf, dass es den Trainer schmerzen müsste, ihn wieder auf die Bank zu setzen. „Für mich ist das super“, sagt Beierlorzer angesichts der wieder größeren Auswahl.

Die Trainingseinheiten vor dem letzten Spiel der englischen Woche dienten vor allem der Regeneration. Besondere Reize müsse er keine mehr setzen, „das findet jetzt eher im Kopf statt“. Zudem sei es wichtiger, „für den Showdown des Jahres noch einmal alle Körner zu sammeln“.