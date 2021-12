Bundesliga-Derby in Frankfurt : Wie in Mainz ein kleines Fußball-Wunder geschah

Was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen, zeigt Mainz 05: 2021 wurde bei dem Klub eine erstaunliche Wende vollzogen. Alles begann mit der Rückkehr eines Trios. Jetzt geht es zur Eintracht.

Am Ende der vorigen Saison antwortete Bo Svensson auf die (etwas seltsame) Frage, ob er sich selbst auf die Schulter klopfen müsse, um das Erreichte zu realisieren: Nein, müsse er nicht. „Das macht ihr doch alle.“ Und schob hinterher: „Die Frage ist, was kommt, wenn es nächstes Mal nicht mehr 32 Punkte sind…“

Nächstes Mal ist jetzt. Und in der Tat wird der FSV Mainz 05, dessen Trainer Svensson seit dem 4. Januar ist, in dieser Hinrunde nicht an das Ergebnis der vorigen Rückrunde heranreichen. Wenn es für die Rheinhessen optimal läuft, werden sie mit 27 Punkten in die Winterpause gehen, sollten sie am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) in Frankfurt verlieren, blieben sie bei 24 Punkten stehen. Doch innerhalb des Vereins kommt niemand auf die Idee, diese Leistung im Vergleich mit dem ersten halben Jahr unter dem dänischen Cheftrainer kleinzureden, im Umfeld ist das wohl ebenso wenig der Fall.

Fünf bis acht Punkte Differenz zwischen den Halbserien machen zwar einen tabellarischen Unterschied aus, „aber wir dürfen nicht immer nur über Punkte nachdenken, sondern müssen darüber reden, was ein Trainer aus einer Mannschaft macht“, sagt Sportvorstand Christian Heidel. Der 58-Jährige war eine Woche vor Svensson an den Mainzer Bruchweg zurückgekehrt, wo er bis Mai 2016 schon einmal ein knappes Vierteljahrhundert als Manager tätig war.

Sein Comeback nach einem Intermezzo auf Schalke war aus der Not geboren, aus großer Not. Nach Monaten der Unruhe im Klub, teil chaotischer Zustände innerhalb der Mannschaft und einer beispiellosen sportlichen Talfahrt überredeten der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann und Aufsichtsratschef Detlef Höhne den inzwischen auf Mallorca lebenden Heidel zu dieser Mission. Dessen erste Amtshandlungen: den früheren Trainer Martin Schmidt als Sportdirektor mitzubringen und Svensson aus Salzburg loszueisen, wo der einstige 05-Profi und -Jugendtrainer seit eineinhalb Jahren arbeitete. Welche Entwicklung damit eingeleitet würde, konnte zwischen den Jahren niemand ahnen.

Die Reaktivierung des Stefan Bell

Das Trio, dessen erste öffentlichen Aufritte, obwohl nur digitaler Natur, eine unter den Fans seit ewigen Zeiten nicht mehr erlebte Begeisterung auslösten, traf weitere kluge Personalentscheidungen. Stürmer Jean-Philippe Mateta, nominell mit sieben Treffern der Toptorjäger, aber längst außer Form und schlechte Stimmung verbreitend, gaben die Mainzer nach England ab. Aus Frankfurt liehen sie die dort aufs Abstellgleis geratenen Dominik Kohr und Danny da Costa aus, die unter Svensson auf Anhieb Stammspieler wurden und die Defensive stabilisieren halfen.

Am wenigsten zu rechnen war freilich mit Stefan Bells Reaktivierung. Der Innenverteidiger hatte nach einer langwierigen Sprunggelenkverletzung schon anderthalb Jahre kein Pflichtspiel mehr bestritten, galt als Auslaufmodell und hatte von Sportvorstand Rouven Schröder noch einen entsprechenden Einjahresvertrag erhalten. Svensson hingegen setzte auf die Routine und die organisatorischen Fähigkeiten des ehemaligen Kapitäns, baute die Vierer- zur Dreierkette um und stellte dem alten, neuen Abwehrchef, der noch nie ein Sprinter war, die schnellen Moussa Niakhaté und Jeremiah St. Juste zur Seite.