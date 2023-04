Aktualisiert am

Wiedersehen in der Bundesliga : So prägte Tuchel den Mainzer Trainer Svensson

Lange ist es her: der Trainer Tuchel (Mitte) und der Spieler Bo Svensson 2009 in Mainz Bild: picture-alliance / Sven Simon

Als das Wort „Ziehvater“ fällt, lässt sich Bo Svensson in seinem Stuhl nach hinten sinken, breitet die Arme aus und schaut nach oben, als erwarte er himmlischen Beistand. Nein, den Begriff, den ihm der Kollege vom Boulevardblatt gerade in den Mund legen will, hat der Trainer des FSV Mainz 05 nicht benutzt, als er über sein Verhältnis zu Thomas Tuchel sprach. „Er war für mich eine prägende Person“, wiederholt er. Aber doch kein Ziehvater.

Svensson war 30 Jahre alt und ein gestandener Innenverteidiger, als der gemeinsame berufliche Weg der beiden begann, Tuchel sechs Jahre älter und gerade überraschend zum Cheftrainer am Bruchweg befördert worden. Das war im Sommer 2009 der Auftakt zu einer der erfolgreichsten Phasen des Bundesligavereins. Fünf Jahre später beendete Svensson seine aktive Karriere mit viel Applaus, derweil Tuchel einen unwürdigen Abschied aus Mainz hinlegte – ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags kündigte er an, nicht mehr an seinem Arbeitsplatz zu erscheinen. Er hielt Wort.

Es ist schwer vorstellbar, dass sich Svensson ähnlich verhalten könnte. Wenn er sagt, er habe sportlich und menschlich sehr viel von Tuchel gelernt – schon bei seinem Arbeitsbeginn im Januar 2021 hatte er betont: „Ich wäre ziemlich blöd, wenn ich aus dieser Zeit nichts mitgenommen hätte“ –, bezieht sich das zum einen auf dessen akribische Arbeit. „Es gab sehr, sehr viele Inhalte“, sagt Svensson, er habe zuvor noch keinen Trainer erlebt, der so sehr an den Details feilte, der stets danach strebte, seine Mannschaft noch besser zu machen. „Sein Ambitionsniveau ist sehr hoch, er ist nicht zufrieden mit dem Hier und Jetzt.“

100 Einsätze unter Tuchel

Als Mensch habe Tuchel ihm ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben, „die mich zum Nachdenken gebracht haben“ – alles in allem hätten die Zusammenarbeit auf dem Platz und die Gespräche außerhalb in ihm den Antrieb geweckt, ebenfalls die Trainerlaufbahn einzuschlagen. „Für jeden Menschen gibt es auf seinem Weg drei, vier, fünf andere, die ihn prägen. Für mich ist Thomas einer davon.“

Exakt 100 Einsätze hatte der Abwehrspieler Svensson unter Tuchel absolviert, die zweite Saison mit 21 Punkten aus den ersten sieben Spieltagen und der Qualifikation für die Europa League als Tabellenfünfter, war die herausragende. Insgesamt drei Siege über den FC Bayern fielen ebenfalls in diese Zeit.

An diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) werden der Däne und sein ehemaliger Coach, zu dem er nach wie vor Kontakt und den er an einigen späteren Stationen besucht hat, erstmals als Gegner aufeinandertreffen. „Das ist natürlich etwas Besonderes“, sagt Svensson, der Umgang damit sei jedoch kein anderer als in zurückliegenden Begegnungen mit früheren Mitspielern oder Trainerkollegen wie Marco Rose oder Sandro Schwarz: Während der 90 Minuten gehe es für jeden darum, die eigene Mannschaft zum Sieg zu coachen.

Ob es den Mainzern eher zum Vorteil oder Nachteil gereicht, dass die Bayern sich am Mittwoch aus der Champions League verabschiedet haben und somit unter dem auf Julian Nagelsmann gefolgten Tuchel binnen kürzester Zeit den zweiten Titel des angestrebten Triples abschreiben mussten, ist eine Frage, auf die Svensson keine Antwort weiß. Was er weiß, ist, dass seine Mannschaft sich deutlich besser anstellen müsse als bei den ersten Duellen mit den Münchenern in dieser Spielzeit. Zur Erinnerung: In der Hinrunde unterlagen sie 2:6, im DFB-Pokal zu Hause 0:4.

„Das war ein untypisches und enttäuschendes Spiel“, sagt Innenverteidiger Stefan Bell, gerade nach den vorangegangenen Bundesligaspielen, in denen seine Mannschaft druckvoll und mutig agiert hatte. „Die Art des Ausscheidens hat uns mehr gestört als das Ausscheiden an sich. Man hat aber auch gesehen, dass die Bayern liefern können, wenn es darauf ankommt.“