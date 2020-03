Großteil der Verwaltung : Kurzarbeit bei Mainz 05

Aktualisiert am

In der Corona-Krise fällt ein großer Teil der Arbeit rund um einen Fußballverein weg. Für Mainz 05 ist das genau der Zweck der Kurzarbeits-Regelung. Der Fußball-Bundesligaverein erwartet im April eine Einsparung in sechsstelliger Höhe.

Mainz 05 wird auf seiner Geschäftsstelle vom 1. April an auf Kurzarbeit umstellen. Die Maßnahme beim Fußball-Bundesligaverein greift für gut Dreiviertel der Angestellten in der Verwaltung, die ganz oder teilweise in Kurzarbeit gehen werden. „Es ist gerade kein Zeichen von Schwäche, dass wir Kurzarbeit einführen. Es ist ein Signal für wirtschaftliche und organisatorische Handlungsfähigkeit. Wir haben festgestellt, dass der Sinn von Kurzarbeit auf uns genau zutrifft: Der erhebliche und vorübergehende Wegfall von Arbeitsaufkommen soll aufgefangen werden“, sagt der Kaufmännische Vorstand Jan Lehmann. „Und Kurzarbeit ist vor allem auch ein Zeichen von großer Solidarität aller Mitarbeiter mit Mainz 05, denn diese tragen die Entscheidung ja aus freien Stücken mit. Die Bereitschaft der Mitarbeiter, ihrem, unserem Verein zu helfen, ist gewaltig.“

Der Klub hat den von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeitern zugesichert, die Absicherung von den 60 Prozent für Kinderlose beziehungsweise 67 Prozent für Eltern auf 90 Prozent aufzustocken. „Die Bereitschaft unter den Mitarbeitern ist gewaltig und ein Beleg für die Solidarität im Verein", sagt Lehmann. Der Verein werde im April durch die Regelung einen Betrag im sechsstelligen Bereich einsparen, der wie die freiwilligen Gehaltsverzichte von Profis und Vorstandsmitgliedern zur Überlebensfähigkeit des Klubs in der Corona-Krise beitragen soll.