0:2 gegen Mainz 05 : Die Eintracht lässt sich einlullen

Am Mittwoch hat sich die Frankfurter Eintracht selbst so gut wie vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga gerettet, am Samstag leistete sie Nachbarschaftshilfe für den derzeit notleidenderen der beiden Rivalen, wie es in der Vergangenheit öfter der Fall war. Drei Tage nach dem 3:0 in Bremen unterstützte die Mannschaft von Trainer Adi Hütter den Kampf des FSV Mainz 05 um den Klassenverbleib durch eine diskrete Leistung. So liefen die Nullfünfer kaum einmal in Gefahr, das Rhein-Main-Derby zu verlieren und siegten sogar nun zum dritten Mal in Serie im Vergleich der nur 40 Kilometer voneinander entfernt angesiedelten Klubs.

Da in der 43. Minute Niakhate nach einem Eckstoß den Ball per Kopf wuchtig im Frankfurter Netz unterbrachte und Einwechselspieler Kunde in der 77. Minute einen Konter sicher abschloss, gelang ein wichtiger Auswärtserfolg. Durch das 2:0 kommt die Mannschaft von Achim Beierlorzer nun auf 31 Punkte und setzte sich drei Punkte von Düsseldorf auf dem Relegationsplatz ab. „Das ist ein ganz, ganz wichtiger Sieg, der absolut verdient war. Toll, wie die Mannschaft das Konzept umgesetzt hat“, sagte Beierlorzer.

„Mainz ist eine sehr unangenehme, physisch starke Mannschaft“, sagte Eintracht-Mittelfeldspieler Sebastian Rode. „Wir sind vorne nicht in die Räume gekommen, viele von uns sind heute nicht an ihr Leistungslevel herangekommen. Wir hatten aber eben auch ein schweres Spiel unter der Woche, die Mainzer hatten Zeit sich vorzubereiten.“

Der Mainzer Sieg war völlig verdient, die Rheinhessen waren einfach bereit, deutlich mehr in dieses Spiel zu investieren. Spielerisch blieb zwar vieles Stückwerk, aber durch ihr Pressing und konsequentes Zweikampfverhalten, ließen sie die Frankfurter gar nicht erst gefährlich werden. Kostic hatte in der ersten Halbzeit zwei gute Szenen, seine Schüsse mit links zischten jedoch am Pfosten vorbei. Alle anderen Eintracht-Profis waren nicht in der Lage, sich gegen aufmerksame Mainzer durchzusetzen. Silva nicht, Kamada nicht und Dost auch nicht, wenn er den Ball am Fuß hatte. Der lange Niederländer gewann zwar einige Kopfballduelle im Mittelfeld, aber daraus entwickelte sich nichts.

Die Mainzer hatten immerhin zwei große Tormöglichkeiten durch Quaison und Awoniyi, bevor Niakhaté das 1:0 kurz vor der Pause gelang durch einen Kopfball nach Ecke von Daniel Brosinski.

In der zweiten Halbzeit wurden die Frankfurter etwas aktiver, aber nicht zwingender. Die Einwechslungen von Chandler für Toure und Gacinovic für Dost änderten nichts an den Verhältnissen auf dem Spielfeld. Dass die Mainzer sich ganz auf das Verteidigen konzentrierten, führte nicht zu größerem Druck durch die Frankfurter.

Bei ihren spärlichen Konterversuchen schossen die Rheinhessen zwei Abseitstore. In der 77. Minute war es dann Kunde, der die Begegnung auf mäßigem Niveau mit einem anerkannten, regulären Treffer entschied. Er ließ dem Frankfurter Torwart Trapp keine Abwehrmöglichkeit, als er alleine auf ihn zusteuerte. Wie unzulänglich die Bemühungen der Frankfurter waren, wird dadurch deutlich, dass Gacinovic erst in der 88. Minute die erste Torgelegenheit der zweiten Halbzeit hatte. „Das ist eine sehr, sehr ärgerliche Niederlage. Wir haben es nicht geschafft, dem Gegner weh zu tun. Wir sind enttäuscht, auch von der Leistung“, sagte Trainer Hütter.