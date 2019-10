2:1 gegen Leipzig : Freiburg bleibt den Bayern auf den Fersen

Die Geschichte wiederholte sich. Wie in der vorigen und der Saison davor verlor RB Leipzig aufs Neue beim SC Freiburg – nicht der Lieblingsgegner des sächsischen Bundesliga-Spitzenklubs. Nach einem 1:2 und einem 0:3 stand diesmal wieder ein 1:2 zu Buche, das sich die Breisgauer vor allem in der mutigeren zweiten Hälfte verdiente. Die Tore des Tages erzielten Höfler (45.+3 Minuten) und Petersen (90.) für Freiburg; Klostermann (90.+2) konnte nur noch verkürzen. Es war für RB das fünfte sieglose Ligaspiel in Serie – und das vier Tage nach dem sehenswerten 2:1-Erfolg in der Champions League gegen Zenit Sankt Petersburg.

Mehr Tempo, mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr Ideen, mehr Fußball: Leipzig war während der ersten 45 Minuten in allen Kategorien die bessere Mannschaft – und lag zur Pause trotzdem 0:1 nach Höflers Treffer zurück. Günter hatte Höflers Kollegen Höler in Schussposition gebracht und dessen untauglicher Versuch landete bei Höfler, der den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste.

Eigentlich hätte Leipzig da längst führen müssen, doch RB besaß nicht den letzten Schuss Durchsetzungswillen, aus der eigenen Überlegenheit Kapital zu schlagen. Der Freiburger Selbstbehauptungswille in diesem Spitzenspiel führte bis zur Pause dazu, dass der Sport-Club im Spiel blieb und auf den einen großen Moment hoffen durfte. Weil Koch nach Werners perfekter Hereingabe einmal im letzten Moment vor seinem Innenverteidigerkollegen Orban an den Ball kam (9.), weil Ersatztorwart Flekken, der den verletzten Stammkeeper Schwolow gut ersetzte, bei Haidaras Schuss auf der Höhe war (13.) und weil RB in anderen aussichtsreichen Augenblicken nicht cool genug war, wendeten sich die Dinge gegen RB. Die Freiburger nahmen ihr Geschenk gern mit in die Erholungspause.

Nach der Pause eroberte Freiburg mit robustem Einsatz und frisch gestärkter Courage die Mitbestimmung über diese Partie und verfehlte das 2:0 mehrmals knapp. Leipzig dagegen wirkte zusehends erschöpft und uninspiriert, was womöglich mit dem kraftraubenden Spiel gegen den russischen Meister zu tun hatte. Auch der Tausch der Offensivstars Sabitzer, Forsberg und Werner gegen Nkunku, Poulsen und Cunha belebte das Spiel der Sachsen nicht mehr entscheidend. Wie man Tore schießt, zeigte Petersen, der einen Alleingang auf Gulacsis Tor kühl und entschlossen zum 2:0 abschloss. Klostermanns Gegentreffer änderte am Freiburger Sieg nichts mehr.