Fredi Bobic und Hertha BSC : Dieser Weg wird steinig

Noch am Mittwochabend konnte Hertha BSC eine spektakuläre Neuverpflichtung vermelden. Und gedanklich wieder einmal dort schwelgen, wo schon seit vielen Jahren die schönsten Träume des Hauptstadtklubs bestens aufgehoben sind: in der Zukunft. Bei der Hertha ist man nach diesem Coup jedenfalls felsenfest davon überzeugt, mit der Verpflichtung von Fredi Bobic als neuem Geschäftsführer nun endlich jenen Mann gefunden zu haben, der aus dem Berliner Klub eine große nationale und am besten auch internationale Nummer macht. So, oder noch viel besser, wie das der ehemalige Hertha-Stürmer in wenigen Jahren bei Eintracht Frankfurt geschafft hat.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

An den großen Aufschwung in Berlin hatte man dort allerdings auch schon vor Bobic geglaubt, etwa, als man vor wenigen Jahren einem neuen Investor mit seinen vielen Millionen die Tore öffnete. Oder als Jürgen Klinsmann in der vergangenen Saison aus Kalifornien einschwebte. Viele der vielen Millionen sind längst erfolglos verpulvert, genauso wie die Illusion mit Klinsmann dahinging. Der ehemalige Bundestrainer hatte schon nach 76 Tagen genug von der Berliner Tristesse.