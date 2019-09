Gespräch mit Fredi Bobic : „Wer gegen Möller ist, ist gegen mich“

Das Thema passt. „Die Eintracht fliegt – wohin?“ Aktuell in die Hauptstadt nach Berlin, in der sich der Frankfurter Fußball-Bundesligaklub an diesem Freitag von 20.30 Uhr an bei Aufsteiger Union (live im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und auf DAZN) behaupten will. Perspektivisch wollte Fredi Bobic keine verlässliche Prognose abgeben, wohin die Eintracht die Reise führt. Sicher ist nur: Seitdem der Sportvorstand vor drei Jahren seine Mission in Frankfurt startete, ist es mit der Eintracht steil bergauf gegangen. Der Saal Sirius im Kap Europa, dem Kongresshaus der Messe Frankfurt, war prallgefüllt, als Bobic mehr als nur „Zwischen den Zeilen“ redete, so der Titel des Kongresses, den diese Zeitung anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens am Donnerstag veranstaltete.

Bobic sprach Klartext – wie immer eigentlich, wenn der einstige Stürmer über die Erfolgsgeschichte der Eintracht befragt wird. Dass die Eintracht auch in dieser Saison wieder in der Europa League spielt und im Bundesliga-Kerngeschäft als Tabellenneunter zufriedenstellend nach fünf Runden positioniert ist, schrieb Bobic auch dem „Team um dem Team herum“ zu. 54 Mitarbeiter sind es mittlerweile, die die Mannschaft von Cheftrainer Adi Hütter mit Knowhow, Daten, Fakten und Analysen unterstützen. In der Scouting-Abteilung kann sich Bobic auf die Hilfe von 16 Mitarbeitern verlassen, von denen einige bewusst im Ausland leben. „Ich wollte, dass sie dort leben, dass sie vor Ort alles riechen und kennen“, sagte Bobic seinen Zuhörern.

Der Eintracht-Sportvorstand sprach von „sehr großen Sprüngen im Transfergeschäft“ und gab zu: „Ich hätte nicht gedacht, dass es in so kurzer Zeit greift.“

Investitionen in die Mentalitäten

Gut 110 Millionen Euro Transfer-Erlöse hat die Eintracht in diesem Sommer generiert. 60 Millionen Euro wurden sofort in neue Spieler investiert. Das Hauptkriterium für die Spielerauswahl ist geblieben: „Die Mentalität muss passen. Sie müssen ein Herz haben – und auch ein bisschen Kopf.“ Bobic setzt auf Mentalitätsspieler, denn er ist sicher: „Wegen ein paar Euro mehr laufen sie nicht schneller.“

Mit welcher Mannschaft Trainer Hütter an diesem Freitag die ebenso anspruchsvolle wie gefährliche Auswärtspartie im stimmungsvollen Union-Stadion An der Alten Försterei angehen wird, weiß selbst Bobic nicht. Diesen Eindruck jedenfalls vermittelte der 47 Jahre alte Sportvorstand auf dem F.A.Z.-Kongress. „Der Trainer muss freie Hand haben. Ich tausche mich zwar regelmäßig mit ihm aus und bin auch in seiner Kabine“, sagte Bobic. „Aber ich werde ihm nie Vorschriften machen, wie er zu spielen hat. Und in der Spielerkabine bin ich auch nicht.“

Nächster Schritt Champions League?

Viel unterwegs ist Bobic. Der Mann, der nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Berlin mehr als nur einen Koffer hat und für den die Partie bei Union so zu einer Art Heimspiel wird. Gefolgt in der kommenden Woche von einer abermaligen Flugreise, die ihn und den großen Eintracht-Tross diesmal nach Portugal führt. Europa League, zweites Gruppenphasenspiel bei Vitória Guimarães. „Die Europa League ist für mich wie ein Bonbon“, sagte Bobic. „Wie eine Schokolade, an der man naschen kann.“ Und die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Eintracht zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Umsatz auf 201,5 Millionen Euro steigern konnte. „Mit Europa planen wir eigentlich gar nicht“, sagte der Sportvorstand, um anzufügen: „Und in der Bundesliga nach früher Platz zwölf jetzt mit Platz zehn.“ Doch Bobic weiß: „Wir fahren auf die 300 Millionen Euro Umsatz zu. Das ist gewaltig. Und der nächste Schritt wäre eigentlich die Champions League. Aber das wird normalerweise nicht passieren.“

Was passieren wird, ist der Personalwechsel am Riederwald. In Kürze soll dort der neue Leiter des Nachwuchsleistungszentrums die Amtsgeschäfte von Vorgänger Armin Kraaz übernehmen. Und niemand zweifelt mehr daran, dass dieser Mann Andreas Möller heißen wird. Jener sportlich hochdekorierte „Frankfurter Bub“ und Weltmeister, der sich nicht in allen Gruppierungen – Stichwort Ultras – der uneingeschränkten Rückendeckung sicher sein kann. Bobic ficht all dies nicht an. „Ihre Meinung interessiert mich nicht“, sagte der Eintracht-Sportvorstand. „Wer gegen Möller ist, ist auch gegen mich.“