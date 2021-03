Von Frankfurt nach Berlin : Der Baumeister der Eintracht vor dem Abschied

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Doch Bobic zeigt als Lenker und Denker eine gewisse Rastlosigkeit. Als Projektmanager Fußball liebt er die Herausforderung, aus etwas vermeintlich Kleinem etwas ganz Großes zu machen. Mit seinem planvollen Vorgehen ist Bobic, der zweimal zum Manager des Jahres gewählt wurde, auf Erfolg programmiert.

Mit der Eintracht hat er viel mehr erreicht, als viele zu träumen wagten: zweimal das DFB-Pokalfinale, den Triumph 2018 in Berlin, das Halbfinale der Europa League 2019 und das Achtelfinale der Europa League eine Saison später. Bobic hat mit der Verpflichtung von Hütter eine enorm wichtige Personalentscheidung auf der sportlichen Führungsebene getroffen. Und auch bei der Verpflichtung von Spielern war seine Trefferquote und die seiner Mitarbeiter hoch. Er bewies auf dem Transfermarkt oft ein sehr gutes Händchen, wie zuletzt zum Beispiel mit Luka Jovic.

Außerdem schuf der gut vernetzte Baumeister mit Akribie und Sachverstand neue, erfolgversprechende Strukturen bei der Eintracht, die lange positiv nachwirken werden. Seine Vorstellungen setzte der ehemalige Nationalspieler konsequent und zielgerichtet durch. Doch jetzt könnte er zu der Erkenntnis gelangt sein, dass viel mehr in Frankfurt nicht möglich ist und sein Aufbauwerk am Main so gut wie vollendet ist.

In Berlin ist die Lage anders. Hertha kann Expertise und Gestaltungskraft gut gebrauchen, und die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind gegeben: In den vergangenen Jahren soll Lars Windhorst mit seiner Tennor-Holding insgesamt 374 Millionen Euro in den Klub investiert haben, bei dem Bobic von 2003 bis 2005 als Bundesliga-Profi gespielt hat und seither Vereinsmitglied ist.

Der neue Berliner Vorstandschef Carsten Schmidt will die leidgeprüfte Hertha zu neuer sportlicher Größe führen – und sein wichtigster Partner bei diesem Projekt soll Bobic werden, mit dem er sich bestens versteht und dessen Familie zudem in der Hauptstadt lebt. In Frankfurt aber wird der Baumeister der Eintracht eine große Lücke hinterlassen.