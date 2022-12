Eintracht-Verteidigerin Nüsken : Frankfurter Goldstandard

Ziemlich zufrieden sind sie schon, so kurz vor Weihnachten, doch wunschlos glücklich eben auch nicht. Die Fußballfrauen der Eintracht haben Monate hinter sich, in denen sie sich und andere oftmals positiv überrascht haben, aber auch einige (wenige) schmerzhafte Tiefschläge wegstecken mussten, so dass sie sich nun mit der Überzeugung in die Winterpause verabschieden können, dass ihr Aufschwung längst nicht zu Ende sein wird, wenn alle nach dem Jahreswechsel mit ähnlicher Energie und Beharrlichkeit die Aufgaben angehen.

Marc Heinrich Sportredakteur.



Nach wie vor ist in der Bundesliga der VfL Wolfsburg sportlich und wirtschaftlich allen anderen einen Schritt voraus, was auch die Frankfurter Anfang Dezember erfuhren, als sie mit dem 0:5 ihre bislang einzige Niederlage im Alltagsgeschäft hinnehmen mussten. Vor der Eintracht steht zudem im Klassement der FC Bayern München, der auf 25 und damit zwei Punkte mehr kommt.