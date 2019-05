Frankfurter Nachwuchs-Coach : Eintracht-Trainer soll Leipzig ausspioniert haben

Fußball-Transferticker : Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann

Ramos bittet bei Real wohl um Freigabe +++ Slomka Favorit in Hannover +++ Brüder helfen in Hoffenheim +++ Nächstes Talent für Dortmund +++ Neuzugang in Freiburg +++ Alle Infos im Transferticker.