Fortsetzung der Bundesliga : Gefährliches Spiel

Die deutschen Profiklubs kommen an diesem Donnerstag zu ihrer dritten außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Corona-Krise zusammen. Diesmal sollen entscheidende Weichen gestellt werden. Die sogenannte „Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb“ wird ein Hygienekonzept mit den für einen Spielbetrieb erforderlichen Testungen vorstellen, das aber schon vorab öffentlich wurde. Ebenso wie die genauen Vorgaben für die Spielorganisation in den Stadien. Das war und ist für den Profifußball der nächste Schritt, um von den politischen Gremien in der kommenden Woche die endgültige Freigabe für ein Comeback am 9. Mai zu erhalten.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Ein Termin, den führende Politiker in dieser und der vergangenen Woche schon in Aussicht gestellt hatten. „Es müssen klare Geisterspiele sein. Der Personenkreis muss klar kontrollierbar sein. Es muss auch dafür gesorgt werden, dass vor den Stadien auch nichts stattfindet“, sagte am Dienstagabend der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in der ARD über die zu erfüllenden Vorgaben.