Aktualisiert am

In Leverkusen ist Florian Wirtz derzeit noch besser aufgehoben als in der deutschen Nationalmannschaft. Sein Spiel versprüht eine Faszination, wie sie nur den Großen dieses Sports zu eigen ist.

Sein Spiel spricht für sich: Florian Wirtz ist eine Säule der Bayer-Elf. Bild: Sportphoto by Laci Perenyi

Es war nach seinem Kreuzbandriss, erlitten im März des vergangenen Jahres, sein erster Bundesliga-Auftritt über die komplette Spielzeit. Auch das ein Statement, nachdem der Fußballkünstler Florian Wirtz am Dienstag im Dress der deutschen Nationalmannschaft bei der 2:3-Niederlage gegen Belgien in Köln nach 32 Minuten gegen den Fußballarbeiter Emre Can ausgewechselt worden ist. Nach einem unscheinbaren Auftritt als linker offensiver Mittelfeldspieler.

Beim 2:1-Sieg über Peru drei Tage zuvor hatte Bundestrainer Hansi Flick seine Teilzeitkraft nach 45 durchwachsenen Minuten aus dem Spiel genommen. Statt ob seiner Enttäuschung über sich selbst in ein Stimmungstief abzurutschen, sahen die Fans von Bayer 04 Leverkusen am Samstag beim 3:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 den besten Wirtz seit seinem Comeback im Vereinstrikot.