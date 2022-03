Jungstar droht lange Pause : Wirtz-Verletzung überschattet Köln-Sieg in Leverkusen

Bayer Leverkusen unterliegt in einem umkämpften Rhein-Derby dem 1. FC Köln mit 0:1. Schmerzlicher als die Niederlage ist der Ausfall von Nationalspieler Florian Wirtz, der per Trage vom Platz muss.

Knapp eine halbe Stunde Minuten lang erlebten die 22.000 Zuschauer ein großartiges rheinisches Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln mit tollen Szenen vor beiden Toren, bis sich nach einer pandemischen Ewigkeit auch am Rhein wieder einmal die Schattenseiten eines gut gefüllten Stadions zeigten. Florian Wirtz, der momentan vielleicht aufregendste Spieler der Bundesliga, der in diesem Jahr in eine wichtige Rolle in der Nationalelf hineinwachsen sollte, lag zusammengekrümmt auf dem Rasen.

Mit den Armen verdeckte er sein Gesicht, alle konnten sehen, dass der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler sich nach einem Zweikampf mit Luca Kilian schwer am Knie verletzt hatte, ein langer, langer Ausfall droht. „Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Wir warten auf die Aufklärung. Es geht um eine Verletzung wahrscheinlich im Kniebereich, wo er sich das Knie etwas verdreht hat“ sagte Leverkusens Trainer Gerardo Seoane nach der Partie.

Doch von den Kölner Fans wurde dieser wunderbare und nun womöglich weinende Spieler, der in der Nachwuchsakademie des FC ausgebildet worden war, wüst beschimpft und verspottet. „Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht okay. Das ist unnötig“, betonte Kölns Trainer Baumgart. Wirtz musste sich vom Platz tragen lassen, dem empathischeren Teil des Publikums saß der Schreck in den Gliedern, und ein Schatten lag über dem Spiel, das immer zerfahrener wurde und schließlich mit einem etwas glücklichen 1:0-Auswärtssieg für Köln endete.

Besonders Freunde von harten Zweikämpfen an den Grenzen des Regelwerks konnten ihre Freude an dieser Partie haben, und es gab auch weiterhin interessante Torszenen. Leverkusen war fußballerisch etwas besser, aber den Kölnern war es gelungen, die Partie in ein hart geführtes Kampfspiel zu verwandeln. Zum eigenen Vorteil.

Schindler trifft für Köln zum Sieg

Strukturierte Spielzüge wurden immer seltener. Ständig kochten die Emotionen hoch, und nachdem der eingewechselte Kölner Kingsley Schindler in der 67. Minute eine tolle Vorlage des ebenfalls eingewechselten Dejan Ljubicic zum Siegtreffer für das Team von der anderen Rheinseite nutzte, nahm dieser bittere Nachmittag für Bayer Leverkusen endgültig Formen an. Zumal der im Winter von Zenit St. Petersburg verpflichtete Stürmer Sardar Amzoun zwei wunderbare Chancen zum Ausgleich ziemlich kläglich vergab.

Man befinde sich in einer richtungsweisenden Phase, in der die Weichen für die nähere aber auch für die mittelfristige Zukunft gestellt werden, hatten die Leverkusener jüngst verkündet. Eingerahmt wird dieses Derby der Werkself ja von den Europa-League-Duellen gegen Atalanta Bergamo, an diesem Donnerstag müssen sie eine 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel aufholen, um ins Viertelfinale des Wettbewerbs einzuziehen.

Und in der Bundesligatabelle machen Klubs wie Leipzig, Hoffenheim und Freiburg Druck von hinten, die Qualifikation für die kommende Champions-League-Saison – das zentrale Saisonziel – wird noch viele gute Leistungen erforderlich machen. „Ich glaube, dass diese wichtigen Spiele ein ganz wichtiger Schritt sind, um zu lernen, um diese Mannschaft weiterzubringen“, sagte Trainer Gerardo Seoane vor dem Anpfiff. Nun gelte es, „mit der Situation zurecht zu kommen, mit dem Druck“. Da wusste Seoane aber noch nichts von der Verletzung von Florian Wirtz, die die Chancen in allen Wettbewerben deutlich schmälern wird, sofern nicht irgendein überraschendes Heilungswunder geschieht.