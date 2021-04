Flick gegen Salihamidžić : Das steckt hinter dem Machtkampf beim FC Bayern

Wenn man Hansi Flick verstehen will, sollte man nicht nur darauf achten, was er sagt, sondern was er nicht sagt. Als Fußballtrainer des FC Bayern muss Flick oft sprechen. Mindestens einmal vor und nach einem Spiel. Das sehen die Medienrichtlinien in der Bundesliga und Champions League vor. Und weil seine Mannschaft in dieser Saison schon viele Spiele hatte, hat Flick viel gesagt – und nicht gesagt.

Am vergangenen Freitag, einen Tag vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin (Endstand: 1:1), sitzt Flick, 56 Jahre alt, im Pressestüberl an der Säbener Straße in München. Es geht wieder um eine Meinungsverschiedenheit: zwischen dem Trainers Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidžić. „Ich will’s mal so sagen“, sagt Flick und beginnt einen Monolog über vier Minuten und 42 Sekunden. Er ist auf dieses Thema vorbereitet. In seinem Vortrag sagt er viele interessante Sätze.

Einer lautet so: „Ich bin absolut fokussiert auf meine Mannschaft, ich unterstütze meine Mannschaft, weil ich auch spüre, dass meine Mannschaft auch loyal mir gegenüber ist.“ Achtet man nicht nur darauf, was er sagt, sondern was er nicht sagt, drängt sich folgende Frage auf: Wenn seine Mannschaft ihm gegenüber loyal ist, wer ist es dann nicht? Er erwähnt an der Stelle keine der einflussreichen Personen aus Vorstand und Aufsichtsrat. War das Absicht? Das fragt ein Reporter. Flick antwortet: „Es ist alles gesagt.“

Jetzt, da Flick, dessen Vertrag beim FC Bayern noch bis einschließlich des 30. Juni 2023 gültig ist, auf klubpolitische Fragen nicht mehr eingehen möchte, bleibt eine Frage offen: Wie lange bleibt er dem Verein gegenüber loyal?

Wie kam es zum Konflikt?

Wer nachvollziehen will, wie der Trainer, der die erfolgreichste Saison in der großen Geschichte des große FC Bayern verantwortet hat, in diesen Konflikt geraten ist, sollte zunächst auf das vergangene Jahr schauen. Damals stellte Flick eine Forderung an seine Vorgesetzten. An einem Ort, der ansonsten nicht für das Recht auf Meinungsfreiheit berühmt ist: in Doha, der Hauptstadt Qatars.

An einem Mittwoch im Januar, als chinesische Wissenschaftler ein neuartiges Coronavirus identifiziert haben, geht Hansi Flick in Doha, wo er sich nur zwei Monate nach seinem Aufstieg zum Cheftrainer mit seiner Mannschaft auf die Rückrunde vorbereitet, ans Telefon. Was Flick dem Journalisten erzählt, kann man später in der „Süddeutschen Zeitung“ lesen. Er wird dort so zitiert: „Wir brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung. Ich denke da an mindestens zwei Spieler – auf jeden Fall einen für die Defensive und vielleicht auch für die offensive Außenbahn.“ Der neue Trainer traut sich was.

Sofort kontert Hasan Salihamidžić, damals noch nicht Sportvorstand, sondern Sportdirektor, aber wie heute hauptverantwortlich für Spielertransfers. An ihn ist Flicks Forderung gerichtet. Salihamidžić den die meisten „Brazzo“ nennen, sagt: „Ich war davon überrascht, was Hansi medial zur Kaderplanung gesagt hat. Ich bin kein Freund von medialer Kaderplanung, weil wir uns eh die ganze Zeit austauschen.“ Es ist ihre erste öffentliche Auseinandersetzung.