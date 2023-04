Nach zwei recht aufreibenden Wochen sind die Verantwortlichen des 1. FC Köln nun vorerst dazu gezwungen, auf eine Zukunft zu warten, die trotz des beinahe gesicherten Verbleibs in der Bundesliga im Dunkeln liegt. Der internationale Sportgerichtshof CAS wird in den kommenden Wochen über die mittelfristigen Entwicklungschancen des rheinischen Bundesligavereins entscheiden, denn nach gegenwärtigem Stand dürfen die Kölner weder im nächsten Sommer noch in der Winterpause der kommenden Saison neue Spieler unter Vertrag nehmen.

Gegen diese Strafe der zuständigen Kammer des Weltverbandes FIFA haben die Kölner jetzt Berufung eingelegt und am Montag entsprechende Unterlagen beim CAS in Lausanne eingereicht. Auch Rechtsexperten aus der Schweiz wurden hinzugezogen, aber die Aussichten auf eine Abwendung der Strafe seien nicht besonders gut, sagt Frank Rybak, der Jurist der Vereinigung der Vertragsfußballer (VdV): „Das wird für den 1. FC Köln ganz, ganz, ganz schwer.“ Wie am Dienstagabend bekannt wurde, legte neben dem 1. FC Köln auch NK Olimpija Ljubljana Berufung ein. Das sagte Ljubljanas Vizepräsident Christian Dollinger der „Kölnischen Rundschau“. Der slowenische Erstligaklub strebt demnach eine weitaus höhere finanzielle Entschädigung an, als die im Urteil des Weltverbandes FIFA festgelegten 51.750 Euro.