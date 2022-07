Folgen des Kriegs für Fußball : Darum empört eine FIFA-Regelung ukrainische Klubs

Die Sommerpause im professionellen Fußball klingt aus, erste Ligen spielen wieder, andere folgen in den kommenden Wochen, und überall wird auf die Besonderheiten des Spieljahres hingewiesen. Dass eine Weltmeisterschaft eine Saison teilt, gab es noch nie, und so langsam wird deutlich, dass auch der Krieg in der Ukraine prägenden Einfluss auf die üblichen Abläufe hat.

Manche Klubs profitieren sogar. So haben Bundesligavereine Spieler angeworben, die aufgrund einer Sonderregelung zu Schnäppchen wurden. Im März bestimmte der Weltverband FIFA, dass die Verträge ausländischer Profis, die bei russischen oder ukrainischen Klubs unter Vertrag stehen, aufgrund des Krieges bis Ende Juni ausgesetzt werden können, und weil kein Friede in Sicht ist, wurde die Regelung schließlich um ein Jahr bis Anfang Juli 2023 verlängert.

Bundesliga Liveticker

Schalke griff bei Spartak Moskau zu und verpflichtete den tschechischen Nationalspieler Alex Kral, Hertha BSC verstärkte sich mit dem Nigerianer Chidera Ejuke von ZSKA Moskau, und der Ukrainer Ivan Ordets von Dinamo Moskau verteidigt im bevorstehenden Spieljahr für den VfL Bochum. Für die Spieler ist das schön, einige ukrainische Klubs sind jedoch entsetzt.

In einem Brief an die FIFA, der der F.A.Z. vorliegt, beschwert sich Sergiy Palkin, der Generaldirektor von Schachtar Donezk, dass sich mehrere Profis umgehend aus aussichtsreichen Verhandlungen zurückzogen, weil sich plötzlich ganz neue Optionen boten. „Aufgrund des FIFA-Beschlusses hat der FC Schachtar die Chance verpasst, vier ausländische Spieler für den Gesamtbetrag von etwa 50 Millionen Euro zu transferieren“, schreibt Palkin, dessen Verein sich gerade auf die bevorstehende Champions-League-Saison vorbereitet und Ende August auch wieder in einen an die Kriegsumstände angepassten nationalen Ligabetrieb einsteigen soll.

„Lieber Herr Gianni Infantino“

Eigentlich wollte der Weltverband mit der Regelung ausländische Spieler vor den Folgen des russischen Angriffs schützen, was ein nachvollziehbares Ansinnen ist. Zumal der Sport in der Ukraine als Instrument des Krieges verwendet wird, wie die Worte von Andriy Pavalko, dem Präsidenten des Ukrainischen Fußballverbandes, zeigen: „Bei der Durchführung von Fußballwettbewerben während des Krieges geht es nicht nur um Sport, es geht darum, die Furchtlosigkeit unseres Volkes, den unbezwingbaren Geist und den Wunsch nach dem unvermeidlichen Sieg zu demonstrieren“, zitiert der „Guardian“ Pavelko. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebes der ersten Liga unter strengem militärischen Schutz sei „eine einzigartige Initiative in der Weltgeschichte: Fußball gegen Krieg unter Kriegsbedingungen, Fußball um des Friedens willen“.

Dass da nicht jeder mitmachen will, ist verständlich, ebenso wie der Ärger von Schachtars Klubchef. Er sei „frustriert, weil die FIFA willkürlich gegen die Interessen des ukrainischen Fußballs handelt“, erklärt Palkin in einem zweiten Schreiben an den „Lieben Herrn Gianni Infantino“, den FIFA-Präsidenten, und kündigt Konsequenzen an: „Da bis zum 11. Juli 2022 keine Reaktion der FIFA erfolgte, bleibt dem FC Schachtar Donezk keine andere Wahl, als Schadenersatz bei den zuständigen Gerichten zu verlangen“, heißt es im letzten Absatz.

Inzwischen liegt der Fall beim internationalen Sportgerichtshof CAS, es geht um 50 Millionen Euro. Die FIFA ließ eine Anfrage der F.A.Z. zu dem Vorgang bisher unbeantwortet. Der Verband ist aber nicht allein mit seiner Ungeschicklichkeit im Umgang mit den Kriegsfolgen. Auch die Europäische Fußball-Union UEFA steht in der Kritik, weil sie zwar russische Klubs von ihren Wettbewerben ausgeschlossen hat, derzeit aber vier belarussische Mannschaften um die Teilnahme an der Conference League spielen.

In der Play-off-Runde könnte im August eine dieser Mannschaften auf den 1. FC Köln treffen, was den Rheinländern großes Unbehagen bereitet. Christian Keller und Philipp Tü­roff, die Geschäftsführer des Bundesligavereins, fordern den Kontinentalverband UEFA daher „nachdrücklich dazu auf, der Empfehlung des IOC (Internationales Olympisches Komitee, d. Red.) nachzukommen, neben den russischen Mannschaften ebenfalls die Mannschaften aus Belarus mit sofortiger Wirkung von allen europäischen Wettbewerben auszuschließen“.

Noch deutlicher wird Präsident Werner Wolf: „Belarus ist ein Vasallenstaat. Er wird als Aufmarschgebiet für die russische Armee genutzt. Der Präsident hat europäischen Staaten gedroht. Deswegen muss man Belarus als indirekten Kriegsteilnehmer betrachten. In der Ukraine geschieht Völkermord, Kinder werden umgebracht. Darauf müssen wir weiter aufmerksam machen.“

Mehr zum Thema 1/

Wobei die Kölner jenseits solch moralischer Gedanken auch fürchten, dass ihr großer Europapokaltraum im Schatten des Krieges an Zauberkraft verliert. Sollten sie in den Play-off-Partien auf den FK Homel, Dinamo Minsk, BATE Baryssau oder Schachtar Salihorsk treffen, müsste das Auswärtsspiel auf neutralem Boden ohne Publikum stattfinden, was für die nach internationalen Fußballerlebnissen dürstenden Anhänger des Effzeh ein „Unding“ wäre, sagt Wolf.

Antreten würden die Kölner gegen so einen Gegner aber schon und die Bühne für eine politische Demonstration nutzen, „um auf die Unrechtssituation hinzuweisen“, kündigt der Klubpräsident an. Und das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, denn die UEFA scheint die Sache auszusitzen. Ein Sprecher teilt auf F.A.Z.-Anfrage mit, der Verband könne „nur auf das verweisen, was bereits zu diesem Thema mitgeteilt wurde“: dass ukrainische und belarussische Teams nicht aufeinandertreffen dürfen und belarussische Mannschaften in den UEFA-Wettbewerben in leeren Stadien auf neutralem Boden antreten müssen.