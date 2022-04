Felix Magath bei Hertha BSC : „Ich dachte, heute kommt ein Komet runter“

Selten hat die Rückkehr eines Trainers mehr Aufmerksamkeit hervorgerufen. Fast zehn Jahre hatte Felix Magath nicht mehr in der Bundesliga trainiert, seine Verpflichtung durch Hertha BSC zählt zu den größten Überraschungen dieser Saison. Magath hat sich im Laufe seiner Trainer-Karriere den Ruf erworben, nicht zimperlich mit seinen Profis umzugehen. Viele ehemalige Spieler berichten von harten Trainingseinheiten, die sie an den Rand der physischen Erschöpfung trieben.

Die Verwunderung war also groß, als Magath seinem neuen Personal eröffnete, „wie schön es in den kommenden Tagen wird“. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat den Trainer während seiner ersten Wochen nach seiner Vorstellung in Berlin am 14. März beobachtet. Kann er die Hertha, die sich an diesem Samstagabend (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) im Stadtderby mit Union Berlin messen muss, noch retten?