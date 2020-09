Transfer in die Bundesliga : Darum setzt Union Berlin mit Karius auf Glamour

Plötzlich steht Union Berlin im Zentrum des Interesses. Nach Max Kruse kommt mit Torwart Loris Karius der nächste prominente Name in die Hauptstadt. Was steckt hinter diesen unerwarteten Transfers?

Auf eine offizielle Vorstellung von Loris Karius verzichtete der 1. FC Union Berlin bisher. Die Begründung: Über den neuen Torhüter, der für ein Jahr vom FC Liverpool ausgeliehen wurde, sei schon so viel berichtet worden, den kenne doch jeder. Man wolle ihm Zeit geben, „anzukommen“. Dass der 27-Jährige in Berlin Startschwierigkeiten haben könnte, ist eher nicht anzunehmen. Karius kennt die Stadt bestens. Seine Freundin, mit der er bald zwei Jahre liiert ist, lebt dort.

Das ist nicht ganz unerheblich, handelt es sich doch bei der Freundin um Sophia Thomalla, deren Berufsbezeichnung mal Influencerin, mal Schauspielerin, mal Model und mal Geschäftsfrau lautet. Als was sie auch gerade unterwegs ist: Thomalla ist eine Person von öffentlichem Interesse, bekannt aus Funk und Fernsehen. In den vergangenen Tagen freuten sich die Berliner Boulevard-Blätter über ein neues Promi-Paar. „Thomalla ist jetzt Union-Fan“ wusste „Bild“ zu berichten, und die „B.Z.“ stellte fest: „Union ist jetzt auch bisschen Grill Royal“, in Anlehnung an das bekannte Restaurant, in dem Thomalla, Karius und andere Prominente gern speisen.

Aus Sicht des 1. FC Union hatte sich die Verpflichtung schon ausgezahlt, noch bevor der Torwart einen ersten Ball abwehren konnte. Der Klub stand wieder im Mittelpunkt des Interesses, wie so oft in den vergangenen Wochen.

Mediale Aufregung um einen Zugang gab es zuletzt Anfang August, damals hatte Union Berlin Max Kruse verpflichtet. Ebenfalls ein Spieler, für den sich nicht nur die Sportreporter interessieren. Kruse mag schnelle Autos, spielt gern Poker und fährt schon mal mit einem Betrag Bargeld durch die Nacht, den viele Menschen nicht in einem Jahr verdienen. Spieler dieser Kategorie wären vor nicht allzu langer Zeit noch undenkbar gewesen beim 1. FC Union, wo das Kollektiv seit jeher stärker verehrt wird als der Einzelne.

Nicht der einzige Interessenkonflikt. So mancher fragte sich, wie die Transfers zu einem Verein passen, der sich seit DDR-Zeiten der ewigen Außenseiterrolle und dem Dissidententum verschrieben hat. Der sich in der Vergangenheit gern klein machte, um dann im Kampf mit den Etablierten noch heldenhafter zu wirken. Vor dem Aufstieg 2019 betonte Präsident Dirk Zingler, die Bundesliga sei zwar ein schönes Ziel, aber ein Abstieg auch nichts existentiell Schlimmes. „Wir wollen dauerhaft zu den Top 20 in Deutschland gehören“, sagte Zingler, was suggerierte, Union wäre auch mit einem Dasein als Pendler zwischen den ersten beiden Profiligen zufrieden.

Davon kann im zweiten Bundesligajahr keine Rede mehr sein. Platz elf in der Debütsaison hat Ambitionen geweckt, sportlich wie wirtschaftlich. Früher als Nischenklub bekannt, hat Union aus der Nische ein Geschäftsmodell gemacht. Vor der Corona-Krise war das Stadion An der Alten Försterei mit seinen knapp über 22 000 Plätzen fast immer ausverkauft, der Klub zieht Touristen aus vielen Teilen der Welt an. Die rühmen die besondere Atmosphäre, verursacht durch die vielen Stehplätze und das schnörkellose Drumherum. Auf übermäßig viele Werbejingles wird verzichtet, in der Halbzeitpause läuft Indierock.

Werbung habe man allein wegen der begrenzten Kapazitäten kaum nötig, hieß es seitens des Klubs immer, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Längst gibt es Expansionspläne zur Vergrößerung des Stadions. Und unter den Berliner Klubs wird heftig um die Gunst des Publikums gerangelt. Neben den Fußball-Bundesligaklubs Hertha BSC und Union buhlen die Eishockeyspieler der Eisbären, der Handballverein Füchse, Albas Basketballspieler und die Volleyballer der BR Volleys um Fans.

Unions Verantwortliche haben in den letzten Jahren ein Markenprofil erstellt, das sie immer wieder als Querdenker darstellt. Erkennbar ist das bei der jüngsten Debatte um die Rückkehr von Fans in die Stadien. Zingler prescht immer wieder vor. Das laute Getrommel macht sich für den Verein in Bezug auf Sponsoren bezahlt. Seit Sommer läuft Union in Trikots des Ausrüsters Adidas auf. Der Deal ließ innerhalb der Branche aufhorchen, hat sich das Unternehmen aus der Bundesliga doch fast zurückgezogen und stattet neben Union nur noch einen Verein der ersten Liga aus: den FC Bayern. Die Marke aus Herzogenaurach konzentriert sich auf die ganz großen Vereine wie Real Madrid, Manchester United oder Juventus Turin.

Und so wäre ein Kader der Namenlosen wie in der vergangenen Saison gegenüber Partnern wohl bald schwer zu vermitteln. Kruse und Karius sind mehr als sportliche Verstärkungen. Was das angeht, wird vor allem im Fall von Karius angeregt debattiert. Unions bisheriger Torwart Andreas Luthe hielt fehlerfrei, seine Leistungen waren unspektakulär, aber konstant. Unglücklich nur für ihn, dass unspektakulär immer weniger gefragt ist beim 1. FC Union Berlin, der am Mittwoch zudem den finnischen Stürmer Joel Pohjanpalo von Bayer Leverkusen auslieh und am Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) gegen Mainz 05 spielt..