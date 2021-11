FC St. Pauli : Der Hauptkritiker des deutschen Fußballs

Cringe. Als Vater zweier Söhne kennt Oke Göttlich das „Jugendwort des Jahres“ natürlich. Als Präsident des FC St. Pauli auch. Cringe, auf deutsch: Fremdschämen. Oft verdreht Göttlich die Augen, wenn Verbands- oder Vereinsmanager mit Nachhaltigkeit und Diversität anfangen. Meist stellt sich das als Greenwashing oder Pinkwashing heraus. Welcher Fußball-Verantwortliche nimmt denn die großen gesellschaftlichen Themen richtig ernst – jenseits wohlfeiler Regenbogen-Abbildungen? Oliver Bierhoff zur Suche eines nachhaltig arbeitenden Sponsors? Hans-Joachim Watzke zu LGBTQ? Oliver Mintzlaff zur Diversität auf Führungsebene? Cringe.

Dabei wäre es wichtig, diese Felder zu besetzen, sind sie auf Schulhöfen doch häufig wichtiger als der letzte Torschütze, das nächste Spiel. Der Profifußball verliert auch so seine Anschlussfähigkeit an eine große Gesellschaftsgruppe. „Nachhaltigkeits- und Diversitätsthemen im Fußball sind deshalb so wichtig, weil sie den gesellschaftlichen Geist der notwendigen Veränderung mitatmen und unsere Zukunft mitdenken. Bei uns werden solche Themen glücklicherweise seit über 30 Jahren früher, deshalb häufig derber und härter diskutiert als bei anderen Vereinen, wo so etwas mitunter totgeschwiegen wird, weil der Fußball bloß nicht politisch sein sollte“, sagt Göttlich. Selbstironisch, weltoffen, tolerant, rebellisch: So soll sein FC St. Pauli sein.