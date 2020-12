Ein Debakel nach dem anderen : Jetzt hat der FC Schalke nur noch eine Sehnsucht

Selbst eine Führung bis in die Nachspielzeit reicht dem FC Schalke 04 nicht mehr: Die Königsblauen warten noch immer auf ihren ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga. Die Aussagen vor der nächsten Aufgabe sind eindeutig.

Trotz 27 Spielen ohne Sieg: Manuel Baum gibt den Berufsoptimisten: „Klar wollen wir das Maximale aus den zwei Spielen holen. Die Chancen sind definitiv da. Ich bin wahnsinnig davon überzeugt“, sagte der Coach von Tabellenschlusslicht Schalke 04 vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg an diesem Mittwoch (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky).

Bundesliga Liveticker

Man komme immer näher ran, hatte Baum zuvor schon betont, nachdem seinen Schützlingen am Sonntag in letzter Sekunde noch der Sieg beim FC Augsburg (2:2) aus den Händen gerissen worden war. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) haben die Gelsenkirchener gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld abermals Heimrecht und die nächste Chance auf einen Erfolg. Noch steht allerdings die deprimierende Sieglosserie und die Tatsache, dass am 17. Januar letztmals ein Erfolg in der Fußball-Bundesliga gelang.

„Tendenz geht in die richtige Richtung“

„In den nächsten zwei Spielen werden wir wieder alles reinhauen, was wir haben, sodass wir uns dann mindestens den ersten Dreier unter den Weihnachtsbaum legen“, verkündete Baum die große Sehnsucht der Schalker nach einem ersten Sieg: „Die Tendenz geht in die richtige Richtung, sodass wir den Bock umstoßen können.“

Er wertete die Leistung bei den bayerischen Schwaben zuletzt als „ordentlich“, weil die Mannschaft den Schock um Mark Uth, der nach einem unglücklichen Zusammenprall in der Anfangsphase das Bewusstsein verlor und ins Krankenhaus abtransportiert werden musste, überwunden habe. Der Offensivspieler steht gegen die Breisgauer aufgrund der erlittenen Gehirnerschütterung natürlich nicht zur Verfügung, aber Uth konnte am Montag das Augsburger Krankenhaus verlassen. Dem 29-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut, verkündete Schalke.

Allerdings wird er sich weiteren Untersuchungen durch die medizinische Abteilung der Knappen unterziehen müssen und „intensiv betreut“. An Training ist derzeit aber nicht zu denken. Uth selbst hatte vom Krankenbett ein Selfie gepostet und Entwarnung gegeben: „Mir geht“s ganz gut!“

Der Ausfall Uths bedeutet natürlich eine Schwächung für den krisengeplagten Traditionsklub. Trotzdem glauben die Spieler auch an die Möglichkeit, „den Bock umzustoßen“. „Ich bin überzeugt davon, dass wir uns in den nächsten Spielen endlich belohnen“, sagte etwa Omar Mascarell.

Mehr zum Thema 1/

Die Aufgabe gegen die laufstarken Freiburger wird aber nicht einfacher. SC-Coach Christian Streich erwartet eine „hochmotivierte“ Schalker Mannschaft: „Wir werden nicht überrascht sein, wenn wir auf ein kämpferisches Schalke treffen, aber sie werden auch auf ein kämpferisches Freiburg treffen.“ Klar ist für den Freiburger Trainer: „Wir wollen auf keinen Fall, dass Schalke näher an uns rankommt.“ Zurzeit trennen beide Klubs noch sieben Punkte.