Es gibt sehr unterschiedliche Ausprägungen dieses Un­glücksfalls, der im Fußball mit dem Begriff „Abstieg“ beschrieben wird, was sich eindrucksvoll am FC Schalke 04 erkennen lässt. Als der Klub vor zwei Jahren in die zweite Liga versetzt wurde, spielten sich schlimme Szenen in Gelsenkirchen ab, Spieler und Mitarbeiter wurden von einem wütenden Mob be­droht, ge­jagt, sogar geschlagen.

Jetzt, zwei Jahre später nach dem aber­maligen Abstieg, geschah zum Er­staunen der Verlierer aus dem Ruhrpott genau das Gegenteil: Die Mannschaft und ihr Trainer wurden gefeiert. Fast 20 Mi­nuten lang standen sie nach der 2:4-Niederlage bei RB Leipzig vor dem Gästeblock und genossen eine warme Dusche königsblauer Liebe.