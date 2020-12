„Eine Grenze überschritten“ : Schalke-Vorstand rügt eigene Fans nach Kritik

Aktualisiert am

Der FC Schalke 04 steckt in großen Schwierigkeiten, in der Bundesliga droht ein Fiasko. Das treibt auch die Fans zu deutlichen Worten. Nun reagiert der Vorstand auf die Vorwürfe – mit einer ebenfalls sehr klaren Ansage.

Bruchlandung in der Liga: Schalke 04 um Malick Thiaw Bild: dpa

Der Bundesliga-Krisenklub Schalke 04 hat auf die harsche Kritik seiner Anhänger reagiert und die Angriffe auf den umstrittenen Marketingvorstand Alexander Jobst zurückgewiesen. „Es ist eine Grenze überschritten, wenn Einzelne namentlich zum Buhmann ausgerufen oder zum Alleinschuldigen erklärt werden sollen“, schrieb der Vorstand am Donnerstag auf der Homepage des Vereins.

Jobst, seit neun Jahren im Vorstand und damit das dienstälteste Mitglied des Gremiums, war am Sonntag rund um die 0:3-Heimpleite gegen Bayer Leverkusen auf Transparenten auf dem Vereinsgelände scharf attackiert worden. „Neun Jahre Teil des Vorstandes bedeutet Teil des Problems statt der Lösung. Wann ziehst du endlich persönliche Konsequenzen?“, hieß es auf einem Banner.

„Alles auf den Tisch“

Viele Fans werfen Jobst vor, dass er in der Coronakrise mit ihren enormen wirtschaftlichen Folgen die Ausgliederung der Profiabteilung forcieren will. Auch die vom früheren Fifa-Mitarbeiter angekündigte Transparenz angesichts des notwendigen Sparkurses vermissen die Anhänger: „Nichts als leere Worte!“ Die internationale Vermarktung des Traditionsklubs vor allem in China wird Jobst ebenfalls vorgeworfen.

Für den Unmut der Fans nach 26 Bundesligaspielen in Serie ohne Sieg äußerte der Vorstand „volles Verständnis“: „Ihr habt jedes Recht, zu kritisieren und auch mal lautstark zu schimpfen.“ Doch zunächst solle gemeinsam der Klassenverbleib in der Bundesliga geschafft werden. „Spätestens auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung wird alles schonungslos auf den Tisch gebracht“, hieß es.

Wegen der Pandemie werde die JHV als Präsenzveranstaltung erst nach Saisonende stattfinden. „Erst der Klassenerhalt, dann die ordentliche Mitgliederversammlung inklusive Aussprache und Wahlen zu den Gremien – dieser Zeitplan steht“, teilte Schalke mit: „Das Einzige, was bis Ende Mai zählt, ist der Klassenerhalt.“