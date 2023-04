Aktualisiert am

Es war ein recht ungewöhnlicher Gedanke, den Thomas Reis einen Tag vor dem wegweisenden Spiel des FC Schalke 04 gegen Hertha BSC an diesem Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) in die Welt gesetzt hat. Eigentlich sind die meisten Schalker ziemlich stolz darauf, dass sie am vergangenen Wochenende zu Tausenden nach Sinsheim gefahren waren und ihr Verliererteam dort trotz schwacher Leistung mit Liebe und Zu­neigung überschüttet haben.

Der Zusammenhalt im Schmerz gehört zu den Hauptmotiven dieser Saison der Gelsenkirchener, Reis jedoch sagt: „Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn die Fans ge­pfiffen hätten.“ Der Trainer hat das Ge­fühl, dass seine Spieler derzeit eher ein kritisches und ehrliches Feedback brauchen, Impulse, die wachrütteln und vielleicht sogar ein wenig wehtun. Dafür hat er dann selbst gesorgt. Es liegt eine Wo­che der offenen Worte hinter dem Tabellenletzten.