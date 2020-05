1:2 in Düsseldorf : Die Schalker Krise wird immer schlimmer

Schlussphasen von Fußballspielen, in denen Fortuna Düsseldorf einen knappen Vorsprung verteidigen muss, haben in dieser Saison einen ganz besonderen Reiz entwickelt. Beeindruckende 22 Punkte hat der Klub bereits nach Führungen verspielt, immer wieder lassen Rheinländer entscheidende Gegentreffer in den finalen Minuten zu, erst am Sonntag haben sie bis zur 88. Minute 2:0 in Köln geführt. Und den Sieg noch aus der Hand gegeben.

Bundesliga Liveticker

Nun führten sie 2:1 gegen Schalke 04, die Uhr tickte, es wurde gezittert, und gebangt. Die Fortuna erlebte den süßen Horror des Abstiegskampfes, denn am Ende bejubelten sie endlich mal wieder einen Sieg über einen FC Schalke 04, der einfach nicht auf die Beine kommt im Jahr 2020. „Das ist ein gehöriger Negativlauf, den wir schnellstens beenden müssen“, sagte Sportchef Jochen Schneider: „Das ist extrem bitter und extrem enttäuschend. Es war kein gutes Spiel, das kann man nicht schönreden.“ Kritik an Wagner relativierte er zumindest: „Es ist nicht richtig, es alleine am Trainer festzumachen. Da gehören alle im Verein dazu.“

Dabei hatten die Schalker sich zumindest etwas stabilisiert. Auch dank der Rückkehr des lange verletzten Innenverteidigers Ozan Kabak stand das Team von Trainer David Wagner meist ordentlich, lief Räume zu, bestritt Zweikämpfe. Chancen blieben jedoch vor beiden Toren lange Zeit kostbare Raritäten. Mitte der ersten Hälfte hatte Düsseldorf spektakuläre 80 Prozent Ballbesitz, ohne auch nur im Ansatz dominant zu sein. Das zeigt ganz gut, wie limitiert die Fortuna in der Offensive agierte. Und mit welcher Strategie die Gelsenkirchener an diesem Abend zu Werke gingen.

In Gelsenkirchen haben sie sich längst damit abgefunden, nicht mehr das ligaweit gefürchtete Spitzenteam der Vorrunde zu sein. Mit Omar Mascarell und Benjamin Stambuli fehlen schon lange zwei entscheidende Faktoren für eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive. Jetzt sind auch noch wichtigsten Kreativleute Amine Harit und Suat Serdar verletzt; in der Summe ergibt das eine grundlegende spielerische Verarmung des königsblauen Fußballs.

Vor beiden Toren blieb es also lange Zeit ziemlich ruhig. Die beste Gelegenheit für Schalke hatte vor der Pause Daniel Caligiuri, als er nach einem langen Ball mit etwas Glück aus 18 Metern ziemlich frei zum Abschluss kam (20.). Doch der Schuss des Schalkers war nicht präzise genug. Und die Düsseldorfer waren mit einem Fernschuss von Erik Thommy gefährlich, den Schalkes Torhüter Markus Schubert nicht festhalten konnte (32.). In der ersten Hälfte erlebte das TV-Publikum grauen Arbeitsfußball ohne kreative oder und gar spektakuläre Momente.

Nach der Pause entfaltete das Spiel dann allerdings einen ganz anderen Charakter. Am Ende des schönsten Angriffs der Partie hatte Jonjoe Kenny eine gute Chance, verfehlte das Tor jedoch unbedrängt aus 14 Metern deutlich (46.). Aber beide agierten nun etwas mutiger in der Offensive, und es passte zu dieser Partie, dass allen drei Toren Standardsituationen voraus gingen. Zunächst traf Weston Mc Kennie per Kopf nach einem Freistoß von Bastian Oczipka (53.) zum 1:0 für den FC Schalke, zum Schrecken der Düsseldorfer. „Um Platz 15 noch erreichen zu können, müssen wir heute gewinnen“, hatte Trainer Uwe Rösler erklärt, nun brauchten sie zwei Treffer, um nicht den Anschluss zu verlieren zu erfüllen. Und das haben sie tatsächlich hinbekommen.

Mehr zum Thema 1/

Zunächst gelang Rouwen Hennings der Ausgleich. Der Angreifer hatte schon beim 3:3 im Hinspiel alle Düsseldorfer Tore erzielt nun köpfte er einen unzureichend vom Schalker Torhüter Schubert abgewehrten Freistoß ins Tor (63.) Und kurz darauf traf Kenan Karaman nach einer kurz ausgeführten Ecke zum 2:1 (68.), ebenfalls per Kopf. Nun begann das große Zittern, aber die Schalker sind derzeit einfach zu limitiert für große Wendungen. Der Revierklub steckt weiterhin fest in der tiefen Fußballdepression die der Bundesligaverein sportlich aber auch wirtschaftlich erlebt.

Es ist schon seltsam, wie sich dieses Team im Saisonverlauf entwickelt hat. In der Vorrunde wurde in Gelsenkirchen von der Champions League geträumt, nun hängen sie fest in der längsten Serie ohne Sieg seit 20 Jahren. Düsseldorf indes frohlockte. „Wir hatten zuletzt sehr viele Spiele, in denen wir nahe dran waren. Deshalb war es wichtig, dass wir den Bock umstoßen und das Ergebnis mal über die Zeit bringen“, sagte Hennings: „Heute haben wir es sogar mal gedreht, das ist gut für die Moral.“