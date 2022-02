Schalke 04 und Gazprom : Das süße Gift aus Russland

Seit fünfzehn Jahren hängt der FC Schalke 04 am Geldtropf des russischen Staatskonzerns Gazprom. Das, was einst als Segen galt, ist für den deutschen Fußballklub nun eine Bedrohung.

Es wäre interessant zu hören, was Clemens Tönnies in diesen Tagen sagen würde, wenn er noch immer als Aufsichtsratschef beim FC Schalke 04 aktiv wäre. Kurz nachdem Wladimir Putins Armee im Jahr 2014 die Krim annektiert hatte, regte der für seine streitbaren Verlautbarungen bekannte Großmetzger einen Besuch der damaligen Gelsenkirchener Mannschaft um Benedikt Höwedes, Leon Goretzka und Julian Draxler bei dem russischen Despoten an, den er jahrelang als eine Art Freund darstellte. Putin freue sich über seine Besuche, esse das von Tönnies persönlich zubereitete Eisbein am liebsten gepökelt und erkundige sich immer sofort nach Schalke, erzählte der deutsche Milliardär damals in verschiedenen Interviews.

Kritikern, die hinter dem angedachten Besuch der Fußballstars eine listige PR-Aktion Putins wähnten, entgegnete Tönnies via „Handelsblatt“: „Es geht doch nicht alleine um den Präsidenten. Die Mannschaft würde gerne einmal den Kreml sehen und interessiert sich für Moskau. Und der russische Präsident ist an Schalke interessiert und hat uns eingeladen. (…) Wir sind Sportsleute und keine Weltpolitiker.“