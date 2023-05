Schalke 04 muss in zweite Liga : „Einzigartig, so abzusteigen“

Ihre Devotionalien reckten die Fans des FC Schalke in die Höhe, in der Kurve wehten die Fahnen und aus über 10.000 mitgereisten Kehlen drangen Lieder von trotzigem Stolz und Zuversicht. Nein, der FC Schalke hatte sich um kurz vor halb sechs, als die Spieler ihren Anhängern applaudierten, nicht gerettet. Er war abgestiegen, schon wieder nach nur einem Jahr in der Bundesliga. Die 2:4-Niederlage bei RB Leipzig besiegelte den zweiten Abstieg in diesem noch jungen Jahrzehnt. Und doch war vieles anders als 2021.

Die Mannschaft wurde minutenlang besungen, trotz Abstieg, was bei so manchem Beteiligten seltsame Gefühle auslöste. „Es ist komisch, gerade abgestiegen zu sein und so gefeiert zu werden“, sagte Schalkes Teammanager Gerald Asamoah. Trainer Thomas Reis stufte das Verhalten des eigenen Anhangs auf „Champions-League-Niveau“ ein und sagte, es sei „einzigartig, so abzusteigen“.

Den Applaus erhielt die Mannschaft nicht nur für dieses Spiel, bei dem sie sich nach frühem 0:2 Rückstand auf 2:2 herangekämpft hatte, um dann doch den Kürzeren zu ziehen. Neunzig Minuten, die wie ein Spiegelbild der kompletten Saison daherkamen. Schalke hatte abgeschlagen auf dem letzten Platz der Tabelle gestanden, schon sicher abgestiegen, ehe die Mannschaft eine furiose Aufholjagd startete. Seit dem Wiederbeginn nach der Weltmeisterschaft holte sie 21 Punkte, nur neun waren es davor gewesen. „Wenn man die Rückrunde sieht, für die wir uns leider nichts kaufen können, sind wir sicherlich nicht heute abgestiegen“, sagte Reis.

Er soll den Klub zum direkten Wiederaufstieg führen, das Vertrauen der Verantwortlichen hat er. „Wir sind überzeugt von unserem Trainer“, sagte Asamoah. Reis hatte der Mannschaft nach seiner Übernahme als Trainer neues Selbstvertrauen gegeben und sie zu teils dramatischen Siegen gecoacht, einige sichergestellt in letzter Minute. Und doch war es nicht genug, weil im entscheiden Spiel in Leipzig ganz am Ende Kraft und Glück fehlten.

Eberl vermeidet Aussagen zu Laimer und Nkunku

Schalke sah sich von Beginn an einer Leipziger Daueroffensive ausgesetzt. Dabei ging es für RB um nichts mehr. Das Spiel besaß nicht mehr Wert als den des Schaulaufens für das Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag. Leipzig hatte sich schon vorher für die Champions League qualifiziert, Platz drei war sicher. Das führte dazu, dass auf Leipziger Seite Orjan Nyland im Tor stehen durfte, die eigentliche Nummer drei in der vereinsinternen Hierarchie. Der Norweger blieb aber lange Zeit beschäftigungslos, nahm später aber doch eine Rolle ein, die ihm alles andere als lieb sein konnte.

Leipzig stürmte von Beginn an. Nach drei Minuten verpasste Timo Werner nur ganz knapp einen Querpass von Konrad Laimer. Wenige Minuten später stand der Österreicher dann richtig, als ihm der Ball nach einer Parade von Ralf Fährmann vor die Füße fiel. Vorausgegangen war ein schlimmer Stellungsfehler von Danny Latza, der einen Abstoß in Richtung von Dani Olmo völlig falsch eingeschätzt hatte. Der Spanier schoss, Ralf Fährmann wehrte ab und Laimer staubte ab zum 1:0.

Es war seine Art Servus zu sagen nach sechs Jahren in Leipzig. Er wird zum FC Bayern wechseln, bestätigt ist der Wechsel aber noch nicht. Genauso wenig wie jener von Christopher Nkunku zum FC Chelsea, der ebenfalls als sicher gilt. Trotzdem vermied Leipzigs Sportchef Max Eberl nach dem Spiel jegliche Auskunft zu diesem Thema. Die Abgänge sollen erst nach dem Pokalfinale bestätigt werden. So ist es mit den aufnehmenden Klubs verabredet.

Wie Laimer verabschiedete sich auch Nkunku mit einem Tor. Wie schon beim ersten Gegentreffer wirkte die Schalker Abwehr in dieser Szene zweitklassig. Ein einfacher Doppelpass zwischen Nkunku und Dani Olmo genügte, um gleich sechs Schalker aus dem Spiel zu nehmen. Leipzig dominierte nach Belieben und es bedurfte kräftiger Mithilfe, um Schalke in dieses Spiel zu holen. An einem Eckball flog Nyland vorbei, wie es nur jemand ohne Spielpraxis zu tun pflegt. Marcin Kaminski verkürzte per Kopf auf 1:2. Plötzlich erwachte auch die Schalker Kurve, aus den rund zehntausend Kehlen drang lautstarke Unterstützung und auch die Fahnen wehten.

Klar war bereits vor dem Spiel gewesen, dass Schalke gewinnen musste um überhaupt eine Chance zu haben. Und selbst dann war man abhängig von anderen Resultaten.

Auf dem Rasen wirkte auch nach dem Anschlusstreffer vieles wie von Leipziger Gnaden. RB dominierte, konnte aber die Führung nicht ausbauen. Zum effektivsten Schalker entwickelte sich Leipzigs Torwart Nyland, der beim Ausgleich abermals kräftig mithalf. Einen Abstoß spielte er seinem eigenen Verteidiger so unglücklich zu, dass die attackierenden Schalker ihn schnell gewannen. Marius Bülter schoss sofort, der Ball landete zuerst am Pfosten, sprang dann aber von Willi Orbans Bein ins eigene Tor.

Der Ausgleich setzte alle Kräfte auf Schalker Seite frei. Noch einziges Tor und man wäre zu diesem Zeitpunkt an Stuttgart vorbeigezogen und hätte zumindest die Relegation erreicht. Schalke kämpfte, Sebastian Polter rieb sich in Zweikämpfen mit Orban auf. Zwei Mal forderte er Elfmeter, die er aber zu Recht nicht bekam. Auf dem Rasen passierte nicht viel, dafür auf den Rängen. Im Schalker Block wurde es laut, Hoffenheim war in Stuttgart in Führung gegangen. Noch ein Tor.

Doch es fiel auf der anderen Seite. Yussuf Poulsen schloss einen Konter nach Vorlage von Nkunku erfolgreich ab. Nkunku hätte auch selbst abschließen können, ein Tor fehlte ihm, um zum Führenden der Torschützenliste, dem Bremer Niclas Füllkrug aufzuschließen. Aber was der überragende Angreifer auch versuchte, es wollte ihm zunächst nicht gelingen. Wenig später landete ein Schuss von ihm am Pfosten, dann hielt Fährmann stark. Die Nachspielzeit lief bereits, da tauchte er wieder vor dem Schalker Torwart auf. Der Lupfer landete im Tor, 4:2. Nkunku war Torschützenkönig und Schalke abgestiegen.