Schalke 04 erlebt eine packende Saison voller Wendungen. Am Ende aber steht die Gewissheit: Der Klub muss ein weiteres Mal in die zweite Liga. Blick zurück auf die Schlüsselmomente dieser Spielzeit.

Der FC Schalke 04 ist zum fünften Mal aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Nach einer völlig verkorksten Hinrunde, in der Schalke schon abgeschlagen Tabellenletzter war, hatte Trainer Thomas Reis zwar die Hoffnung auf den Klassenverbleib mit seinem Team nochmal zurückgebracht. Eine gute Rückrunde reichte letztendlich aber nicht. Mit zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz müssen die Schalker als Vorletzter nur ein Jahr nach dem Aufstieg wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

„Der Abstieg wurde nicht heute besiegelt, jetzt müssen wir Wunden lecken und gestärkt daraus hervorgehen“, sagte Reis nach dem mutigen Auftritt am Samstag beim 2:4 in Leipzig, wo die Königsblauen einen 0:2-Rückstand zwischenzeitlich aufgeholt hatten. „Es war ein Spiegelbild dieser Saison“, betonte Reis und lobte die Art und Weise des Auftretens.

Was aber waren die Schalker Schlüsselmomente dieser packenden und am Ende bitteren Spielzeit? Ein Überblick:

Saisonstart: Unter dem neuen Trainer Frank Kramer verliert Schalke von den ersten fünf Ligaspielen zwei und spielt drei Mal unentschieden. Für einen Aufsteiger ist das nicht schlecht, doch vor allem das 1:6 gegen den 1. FC Union Berlin lässt erahnen, dass auf die Gelsenkirchener harte Zeiten zukommen.

Erster Sieg: Beim 3:1 im Ruhrgebietsduell mit dem VfL Bochum bejubelt Schalke am 6. Spieltag seinen ersten Bundesligasieg seit dem Wiederaufstieg. Es ist für längere Zeit der letzte Grund zur Freude für die Schalker Fans.

Herbstkrise und Trennung von Kramer: In den kommenden Wochen spielen die Königsblauen teils desolat. Nach vier Liga-Niederlagen und der 1:5-Pokalpleite bei der TSG Hoffenheim muss Kramer gehen. Der mittlerweile 51-Jährige war im Schalker Umfeld und von vielen Fans von Beginn seiner Amtszeit an sehr kritisch gesehen worden. Für zusätzliche Unruhe sorgt eine Woche später der völlig überraschende Rücktritt von Sportdirektor Rouven Schröder. Der 47-Jährige, der jetzt für RB Leipzig arbeitet, hatte aus persönlichen Gründen darum gebeten, Schalke vor Ablauf seines Vertrages verlassen zu können.

Reis soll es richten: Am 27. Oktober 2022 und damit einen Tag nach dem Schröder-Rückzug verkündet Schalke die Verpflichtung von Thomas Reis. Schon im Sommer hatte Schalke Interesse am damaligen Bochum-Coach gehabt, aus einer Verpflichtung war aber nichts geworden. Reis ist bereits der siebte Schalke-Trainer binnen zwei Jahren.

Schleppender Start: Der gewünschte Effekt des Trainerwechsels lässt zunächst auf sich warten. Von seinen ersten sechs Spielen als Schalke-Coach gewinnt Reis nur eins. Spätestens nach dem erschreckenden 1:6 gegen Leipzig steht für viele Experten fest: Schalke ist der erste Absteiger. Nach der Hinrunde haben die Knappen nur neun Punkte und als Tabellenletzter sieben Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.

Die Hoffnung kehrt zurück: Trotz der fast aussichtslosen Lage schafft es Reis, die Mannschaft zu stabilisieren. Vor dem Rückrundenauftakt gegen den 1. FC Köln stimmen mehrere Tausend Fans die Mannschaft beim Training auf den Kampf gegen den Abstieg ein – ein „großes Geschenk“ nennt Sportvorstand Peter Knäbel die Aktion. Angefeuert von enthusiastischen Fans bleibt Schalke anschließend acht Mal ungeschlagen. Emotionale Höhepunkte sind das 2:0 im Revierduell mit dem VfL Bochum und das erkämpfte 2:2 im Derby gegen Erzrivale Borussia Dortmund. Schalke glaubt wieder an sich.

Last-Minute-Siege und herbe Niederlagen: Dass die Moral stimmt und die Mannschaft nicht aufgibt, beweist sie bei nicht mehr für möglich gehaltenen und teils spektakulären Siegen. Gegen Werder Bremen (2:1) und beim FSV Mainz 05 (3:2) gewinnt Schalke durch Tore in der Nachspielzeit. Die Knappen müssen aber auch heftige Niederlagen beim FC Bayern München (0:6) und beim SC Freiburg (0:4) hinnehmen. Nach dem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt und dem Sieg von Konkurrent VfB Stuttgart in Mainz am 33. Spieltag steht fest: Schalke hat den Klassenverbleib im Saisonfinale bei RB Leipzig nicht mehr in der eigenen Hand.

Der Abstieg: Bei den Sachsen unterliegen die Schalker zwar 2:4, überzeugten die mitgereisten 10.000 Fans aber mit ihrem „Malocher-Qualitäten“ (Reis). Auch Knäbel war voll des Lobes: „Ich werde ganz vielen Menschen Danke sagen, die in der Kabine gearbeitet haben, die auf dem Platz den Verein würdig vertreten haben“, sagte er. Der Wiederaufstieg ist das erklärte Ziel. „Wir haben in der Variante B jetzt schon aus dem Vertragsbestand heraus eine Mannschaft, die sich absolut sehen lassen kann. Wir werden versuchen, die weiter zu optimieren.“