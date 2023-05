Sebastian Polters spätes Tor zum 2:2 für Schalke gegen Eintracht Frankfurt ist wahrlich nicht der erste wichtige Treffer gewesen, mit dem der Revierklub in der laufenden Rückrunde sein mageres Punktekonto kurz vor dem Schlusspfiff bereichert hat. Wie in mehreren Partien zuvor brach ein krachender Jubel in der Arena aus, doch diesmal mündete dieser Moment des Glücks nicht in eine ausgelassene Party.

Vielmehr berichtete Trainer Thomas Reis von einer „großen Enttäuschung“ angesichts der nach Bochums 1:1 in Berlin komplexen Tabellenkonstellation, und Verteidiger Cedric Brunner sagte: „In der Kabine war es emotional, mit dem Punkt können wir uns nicht wirklich anfreunden.“ Zu dieser Melancholie mischten sich jedoch schnell auch weniger friedliche Emotionen.