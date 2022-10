Abstiegsbedrohter Krisenklub : Die Sorgen bei Schalke 04 werden immer größer

Gedämpft und zugleich ziemlich diszipliniert war die Stimmung am Sonntagabend beim FC Schalke 04, wo die Furcht vor einem abermaligen Abstieg in die zweite Bundesliga von Woche zu Woche konkretere Formen annimmt. Das Publikum gab sich viel Mühe, mit unterstützendem Wohlwollen auf das 0:2 gegen den SC Freiburg zu reagieren statt mit Gefühlen wie Wut und Frust, die sich ebenfalls in den königsblauen Herzen aufgebaut haben dürften.

Bundesliga Liveticker

Die Mannschaft bekam Applaus für eine Leistung, die nicht katastrophal war, aber einfach zu schwach für diesen Gegner. „Dass die Fans immer noch so hinter uns stehen, das ist für uns als Mannschaft sehr wichtig, das ist unglaublich“, sagte Thomas Ouwejan, der mit einer Innenbandverletzung ausgewechselt werden musste. „Wir hoffen, dass das so bleibt.“

Es entsteht gerade wieder eine gefährliche Mixtur verschiedener emotionaler Dynamiken, die manchen Schalker an die furchtbare Abstiegssaison 2020/2021 erinnert, als der Klub energielos ein Spiel nach dem nächsten verlor. Die Schalker strengen sich meistens an, waren aber auch unter Leitung von Thomas Reis erst mal ziemlich chancenlos. „In den entscheidenden Situationen waren wir zweiter Sieger“, sagte der neue Trainer, der schon etwas weniger zuversichtlich wirkte als noch am Donnerstag.

Da hatten ihn die Schalker als Nachfolger von Frank Kramer vorgestellt. „Der Weg wird nicht einfach, das hat man gesehen“, sagte Reis. Und Cedric Brunner erklärte: „Es wiederholt sich leider, dass wir uns zu naiv anstellen und zu sehr ungünstigen Zeitpunkten die Gegentore fangen.“ Vincenco Grifo hatte kurz vor der Halbzeit zum 1:0 und nach einer Stunde per Foulelfmeter zum 2:0 für Freiburg getroffen.

Zermürbt dieser Klub Mitarbeiter?

Der Frust über die fünfte Niederlage am Stück mischt sich nun mehr und mehr mit allen möglichen anderen Sujets: dem Ärger über die offenkundig falsche Trainerwahl vor der Saison, der Trauer über die verflogene Hochstimmung nach dem Aufstieg im Mai und dem Zorn über den möglicherweise vermeidbaren Verlust mehrerer Helden des Vorjahres: Ko Itakura, Darko Churlinow und Malik Thiaw mussten gehen, weil wirtschaftliche Erwägungen gewichtiger waren als sportliche.

All diese Trennungen seien gut durchdacht und mehr oder weniger alternativlos gewesen, sagen die Verantwortlichen. Aber dass der beliebte Sportdirektor Rouven Schröder in der vergangenen Woche völlig überraschend zurücktrat, schürt neue Zweifel an der Qualität der Vorstandsarbeit. Zermürbt dieser Klub leidenschaftliche Mitarbeiter? War Schröder gekränkt, weil er für einige seiner Sommertransfers kritisiert wurde? Gab es Streit in der Klubführung um die Risikobereitschaft im Umgang mit den knappen Mitteln? Oder wollte Schröder einfach weg, weil er mit der Chance liebäugelt, bald bei einem Klub zu arbeiten, der weniger Zwängen ausgesetzt ist?

All das streiten die Verantwortlichen ab, ohne schlüssig erklären zu können, wie die Situation so eskalieren konnte, dass Schröder nicht einmal mehr die paar Tage bis zur Winterpause durchhalten wollte. In jedem Fall hat dieser Vorgang die Wirkung des neuen Schwungs gebremst, den Reis in den Klub hineinbringen sollte. „Ich habe eine Mannschaft gesehen, die alles investiert hat“, sagte der neue Chefcoach, der sich weigerte, die Niederlage damit zu erklären, dass er vor der Partie nur zwei Tage lang mit seinen neuen Spielern arbeiten konnte.

Reis ist jetzt sowohl als Fachmann wie auch als Psychologe gefragt, der einen funktionierenden fußballerischen Plan braucht und einen Kern von Spielern finden muss, die daran glauben, gut genug für das große Saisonziel zu sein: den Klassenverbleib. Im Moment ist unklar, ob es solche Spieler gibt. Ouwejans Stimme wurde jedenfalls dünner, als er gefragt wurde, ob der FC Schalke bundesligatauglich sei. „Ja, ich glaube, dass wir das sind“, sagte der Niederländer, „wir zeigen das nur nicht in jedem Spiel.“

Mehr zum Thema 1/

Am Samstag spielt der Tabellenletzte bei Mitaufsteiger Werder Bremen, jenem Klub, der sein Team aus der Vorsaison weitgehend zusammengehalten hat und erheblich besser in der Bundesliga zurechtkommt.