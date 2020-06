Fauxpas bei Schalke 04 : „Ein kapitales Eigentor, ein unglaublicher Fehler“

Sportvorstand Jochen Schneider von Schalke 04 hat den heftig kritisierten „Härtefallantrag“ für Ticketrückerstattungen als großen Fehler bezeichnet. „Das war ein kapitales Eigentor. Ein unglaublicher Fehler“, sagte der 49-Jährige bei Sky. „Das darf kein Bundesliga-Verein machen und schon gar nicht Schalke 04. Wo die Menschen, die Fans, die Mitglieder, die Dauerkarteninhaber dem Verein so viel Liebe entgegenbringen. So ein Fehler darf da nicht passieren“, sagte Schneider. Das Thema sei inzwischen intern geklärt worden.

Schneider kündigte zudem an, Lehren aus dem Vorfall zu ziehen. „Wir müssen empathischer wirken. Es geht auch nicht mit dem gesunden Menschenverstand einher, so mit den Treuesten der Treuen zu kommunizieren. Das geht nicht, daraus müssen wir lernen. So etwas wird nicht mehr passieren“, sagt er.

Schalke hatte für Fans, die Geld für bezahlte Tickets zurückfordern, ein Formular erstellt, das bei zahlreichen Anhängern Entsetzen auslöste. Der Klub fragte darin – rechtlich durchaus korrekt – unterem anderem, warum Fans das Geld „unbedingt jetzt“ benötigten. Zudem forderte der Verein seine Fans auf, „falls möglich“ auch „entsprechende Belege“ dem Antrag als Begründung beizufügen.

Auch abseits davon gibt es bei Schalke Baustellen: Trainer David Wagner will die Turbulenzen in der Führungsetage um den Rückzug von Finanzchef Peter Peters nicht als Alibi für schlechte Leistungen seiner Mannschaft akzeptieren. „Wir werden nicht nach Entschuldigungen suchen, sondern nach Lösungen. Dass wir in diesem Verein vielfältige Schwierigkeiten haben, ist auch hinlänglich bekannt“, sagte der 48-Jährige nach dem 1:1 der Königsblauen am Sonntag beim 1. FC Union Berlin.

Indirekt bestätigte Wagner aber auch, dass die Störgeräusche das Team beschäftigen. „Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft versucht, und das hat sie auch geschafft, sich auf dieses Spiel einzulassen und das wird sie auch in Zukunft schaffen“, sagte Wagner. Nach dem ersten Punktgewinn seit dem Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga nach der Corona-Zwangspause ist Schalke mit 38 Zählern Tabellenzehnter mit nur noch geringen Aussichten auf einen Europacup-Startplatz.

Nach zwölf Spielen ohne Sieg droht Schalke bei einem weiteren Misserfolg am kommenden Sonntag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) gegen Bayer Leverkusen ein Vereinsnegativrekord. „Es würde mich natürlich alles andere als glücklich stimmen, aber weder im Erfolg noch im Misserfolg geht es dabei um mich“, sagte Wagner auf die Frage, ob es ihn ärgern würde, als erster Schalke-Trainer 13 Spiele ohne Sieg zu bleiben.

Wagner bezeichnete diverse taktische und personellen Entscheidungen im Spiel gegen Union als „aus der Not geboren“, wie den Einsatz von Salif Sané im defensiven Mittelfeld und den von Bastian Oczipka als Manndecker. „Das alles ist aus der Not geboren und das zeigt, wie viel Not wir haben“, sagte Wagner. Dennoch habe sein Team gegen Union aus seiner Sicht nicht enttäuscht. Er sei mit „dem Fight, den die Jungs angeboten haben absolut einverstanden.“