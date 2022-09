Rouven Schröder im Gespräch : „Schalke geht nur ganz oder gar nicht“

Aktualisiert am

Sie sind im Sauerland aufgewachsen, wo Fußballinteressierte aufgrund der Nähe oft enge Beziehungen zu den Vereinen im Ruhrgebiet entwickeln. Haben Sie irgendwelche besonderen Erinnerungen an denkwürdige Revierderbymomente?

Tatsächlich sind unglaublich viele Sauerländer Dortmunder oder Schalker, das habe ich schon als Kind mitbekommen. In Arnsberg, wo ich aufgewachsen bin, gibt es einen großen Platz, wo vor den Derbys die Fanklubs abgefahren sind, das war ein witziges Bild: Auf der einen Seite sind die Schalker in ihre Busse eingestiegen und auf der anderen Seite die Dortmunder. Und wenn die abends zurückkamen, konnte man das Ergebnis an den Gesichtern ablesen.