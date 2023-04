Aktualisiert am

Am Ende bejubelten die Fans der TSG 1899 Hoffenheim den Sieg ihrer Mannschaft voller Selbstironie. „Auswärtssieg, Auswärtssieg“, skandierten viele der rund 18.000 Anhänger des Heimteams nach dem wertvollen 2:0-Erfolg über den FC Schalke 04 durch ein Eigentor von Kral (22. Minute) und einen von Bebou im zweiten Anlauf genutzten Foulelfmeter (70.) am Ostersonntagabend.

Die rund 12.000 mitgereisten Fans des westfälischen Bundesliga-Kultklubs machten, österlich friedfertig gestimmt, zumindest gute Miene zum schlechten Spiel ihrer Mannschaft. Allen Sympathiebekundungen ihrer Anhänger zum Trotz präsentierte sich die Schalker Mannschaft von vornherein ziemlich verloren. Tabellenletzter, das sind die Schalker nun wieder nach fünf Spieltagen auf dem anderen Abstiegsplatz 17, als sie sich gleichwohl in der Begeisterung einer Serie wähnten, die acht Spieltage ohne Niederlage anhielt, aber bei sechs Unentschieden auch nur zwölf Punkte eingebracht hatte.

Beim 0:3 gegen Leverkusen, mehr noch beim 0:2 in Sinsheim, wirkten die Gelsenkirchener oft hilflos in ihrem viel zu zaghaften Bemühen, erstklassigen Ansprüchen genügen zu können. Trainer Thomas Reis war „entsetzt“ über eine erste Hälfte, in der den Schalkern immerhin auch ein Lattenschuss von Marius Bülter (1.) und ein Pfostenkopfball vom Elfmeterverursacher Maya Yoshida (24.) gelang.

„Nicht mehr nach hinten schauen“

Am Ende wirkte Reis‘ rhetorischer Versuch, alles wieder auf Anfang zu stellen, fast schon komisch, als er sagte: „Wir brauchen nicht mehr nach hinten zu schauen, denn da ist keine andere Mannschaft mehr. Also können wir wieder nach vorne schauen.“ Mit neuem Mut? Den werden die Schalker am Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) im Kellerduell mit dem um ein Pünktchen besser dastehenden Vorletzten Hertha BSC brauchen. Und ganz verzagen müssen sie nun auch nicht, da der VfB Stuttgart den Königsblauen auf dem Relegationsplatz 16 auch nur um zwei Punkte voraus ist.

Sorgen wie sie die im Sommer 2022 wieder aufgestiegenen Schalker plagten, müssen sich die Hoffenheimer derzeit nicht machen. Sie scheinen ihre Krise mit 14 sieglosen Bundesligaspielen, darunter fünf Niederlagen zum Start des neuen Trainers Pellegrino Matarazzo, und Tabellenplatz 18 nach dem 24. Spieltag überwunden zu haben.

Zuletzt haben sie dreimal nacheinander mit frischem Geist und neuer Tatkraft gewonnen: 3:1 gegen Hertha BSC, 2:1 in Bremen und nun 2:0 gegen Schalke. „Wir sind auf dem Weg vorwärts“, beschreibt Matarazzo die aktuelle Perspektive seines Teams. Dessen früher eher kultiviert kombinierenden Spielernaturen muten inzwischen auch widerständig an und feiern sich deshalb für jeden spektakulär gewonnenen Zweikampf per Abklatschen.

Matarazzo hat schon in den von positiven Ergebnissen noch nicht untermalten Wochen „gespürt, dass da etwas Spannendes passiert. Man hat von Woche zu Woche Leistungssteigerungen gesehen.“ Sie spiegeln sich nun auch in den Resultaten, welche die TSG auf Rang 14, fünf Punkte entfernt vom Relegationsplatz, vorangebracht haben.

Kapitän und Torwart Oliver Baumann sagte am Sonntagabend, dass die Mannschaft vielleicht sogar den Impuls gebraucht habe, von ganz unten durchstarten zu müssen. Ein paar hilfreiche Mannschaftsabende und aufbauende Spiele später ernte man nun die ersten „Superfrüchte“, denn „wir haben mit Rino den richtigen Weg eingeschlagen“. Mehr noch: „Manchmal musst du durch die Hölle gehen, auf dass du danach wieder Licht siehst.“