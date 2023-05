Dieses sanfte Lächeln des Thomas Reis, die entspannten Gesichtszüge, die ehrliche Vorfreude des Schalker Trainers wirken recht seltsam in diesen Tagen der immer konkreter werdenden Bedrohung. Ein Abstieg des Gelsenkirchener Traditionsklubs bleibt weiterhin wahrscheinlich, und wenn andere Trainer wie beispielsweise Freiburgs Christian Streich von dem existenziellen Stress erzählen, den sie in vergleichbaren Situationen empfunden haben, dann kann man sich nur über Reis wundern.

Der Mann scheint sich tatsächlich an dem Thriller erfreuen zu können, der am Freitagabend mit einer Partie bei Mainz 05 (20.30 Uhr im F.A.Z-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) fortgesetzt wird. „Wir wollen in Mainz definitiv drei Punkte holen“, erklärt er vor dem 31. Spieltag im Anschluss an das obligatorische „Glück auf“, und vermutlich hätte ihm kaum jemand widersprochen, wenn er gesagt hätte: Wir müssen dort drei Punkte holen. Denn Schalke tritt neben einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und dem Duell in Mainz noch beim FC Bayern sowie in Leipzig an.

Sehr wahrscheinlich werden zwei Siege notwendig sein, um in der Bundesliga zu bleiben, die Rechnung ist einfach: Das Heimspiel gegen Frankfurt muss gewonnen werden, und da München sowie Leipzig noch etwas stärker sind als Mainz, soll der dringend erforderliche Auswärtssieg beim Team von Trainer Bo Svensson gelingen. Es geht also wieder einmal um richtig viel, Reis aber strahlt Gelassenheit aus. Er sieht gesund und bestens erholt aus, eine Stimme schnurrt, Überlegungen zur Auswärtsschwäche seiner Mannschaft wischt er lässig beiseite.

Am vergangenen Wochenende beim 2:1 gegen Werder Bremen sei es „erstmalig gelungen, einen Rückstand zu drehen“, warum soll es also nicht auch möglich sein, nach dem 2:0 von Bochum zum zweiten Mal auswärts zu gewinnen? Seine Mannschaft sei jenseits der heimischen Arena „vielleicht ein bisschen blockiert“ gewesen, sagt Reis, aber jetzt habe er „das Gefühl, dass dieses Umbiegen des Rückstandes gegen Bremen neue Kräfte freigesetzt hat“.

Ein Sieg nach Rückstand war den Schalkern bis zum vergangenen Wochenende kein einziges Mal gelungen, woraus der Laienpsychologe Reis den Gedanken ableitet, dass auch die Auswärtsschwäche kein bleibendes Problem sein sollte. Der Trainer grinst, und vielleicht ist genau diese Mischung aus maximaler Intensität während der Spiele und entspannter Zuversicht unter der Woche ein Erfolgsgeheimnis dieser Rückrunde, in deren Verlauf die Gelsenkirchener das achtbeste Team der Liga sind.

Es besteht wenig Zweifel daran, dass der FC Schalke im Zustand des Jahres 2023 in die Bundesliga gehört, zumal es derzeit kaum ein Stadion gibt, in dem eine intensivere Atmosphäre herrscht als hier. Sogar auswärts sind die Schalker derzeit so präsent wie kein anderer Verein; die Partie in Hoffenheim hatten rund 15.000 Anhänger des Revierklubs zu einer Art Heimspiel gemacht. Eine ähnliche Invasion war nun auch in Mainz befürchtet worden, da jedoch kaum Tickets in den freien Verkauf gekommen sind, wird es wohl nur vereinzelte Schalker jenseits des Gästeblocks geben. Und dennoch brauchen die Schalker auch an diesem Abend die Wucht der Emotionen, die zu ihren wichtigsten Stärken zählt. Denn das bleibende Motiv dieser Rückrunde ist der Tanz in den Extremen, der auch seine Schattenseiten hat.

Wie schon beim 2:1 gegen Bremen wird der Abwehrspieler Moritz Jenz ausfallen, von dem es zwischenzeitlich hieß, er sei ein entscheidender Faktor für den Aufschwung der vergangenen Monate und nicht zu ersetzen. Reis hat unter diesem Druck in Kauf genommen, Jenz nach einer Zerrung zu früh wieder stark zu belasten, weshalb der Leihspieler von Celtic Glasgow jetzt erstmal fehlen wird, und der Trainer spricht ganz offen über dieses Vorgehen: „Das ist einfach, weil wir ein sehr großes Risiko gehen. Wir können die Spieler nicht langsam ranführen, uns steht das Wasser bis zum Hals, dann müssen wir eben mit der Konsequenz leben, dass der eine oder andere ausfällt.“

Fußballer werden ja immer öfter auch als Gladiatoren betrachtet, deren Körper geradezu zwangsläufig von der Intensität des Spiels ausgelaugt werden, auf Schalke zeigt sich dieses Phänomen gerade noch etwas deutlicher als an anderen Standorten. Sebastian Polter war am vergangenen Wochenende bereits dreieinhalb Monate nach einem (allerdings konservativ behandelten) Kreuzbandriss ins Bundesligageschehen zurückgekehrt. Es ist ein riskantes Spiel, das die Schalker betreiben, aber wahrscheinlich haben sie keine andere Wahl. Sie können nicht warten, Punkte müssen her. Jetzt.