Trotz riesiger Schulden : Warum Schalke 04 die Tönnies-Millionen nicht will

Clemens Tönnies, früherer Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04 Bild: dpa

In der Fußball-Bundesliga steckt der FC Schalke 04 tief im Schlamassel. Der frühere Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies bietet finanzielle Hilfe an – doch die will der Klub nicht haben.