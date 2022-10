Trainer Kramer und die Krise : Die verzweifelte Suche bei Schalke 04

Am Dienstag waren sehr besondere Gäste zu Besuch in Gelsenkirchen, Leute aus dem fernen Andalusien und aus einer noch ferneren Vergangenheit. Im Jahr 2006 spielte der FC Schalke im Halbfinalrückspiel der Europa League beim FC Sevilla, schied dort zwar nach einer 0:1-Niederlage aus, aber die Atmosphäre im von Freudentränen und ergreifenden Liedern erfüllten Estadio Ramón Sánchez Pizjuán war in jener Frühlingsnacht derart betörend, dass eine Fanfreundschaft entstand. Der FC Sevilla kam seinerzeit aus den Tiefen einer schweren Zeit, hatte zwischenzeitlich mehrere Jahre in der zweiten Liga verbracht und eroberte nun Europa.

In dieser Woche waren die Spanier in der Champions League zu Gast in Dortmund, also schauten sie bei ihren Freunden aus dem Pott vorbei, die nun ihrerseits darum kämpfen, in alter Schönheit zu erstrahlen. Doch das gelingt bislang bestenfalls in Ansätzen.