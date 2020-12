Bundesliga-Krisenklub : Schalke entlässt offenbar Trainer Baum und holt Stevens zurück

Schalke 04 greift im Kampf gegen den Abstieg offenbar nach dem letzten Strohhalm. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga hat angeblich seinen Trainer Manuel Baum entlassen, der Schalker Jahrhunderttrainer Huub Stevens (67) soll für die letzten beiden Spiele des Kalenderjahres einspringen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend am Freitagmorgen. Der Verein wollte auf SID-Anfrage zunächst keinen Kommentar dazu abgeben, auch nicht auf die Nachfrage, ob die für den Nachmittag angesetzte Pressekonferenz weiterhin mit Manuel Baum geplant ist. Stevens war zunächst nicht zu erreichen.

Bundesliga Liveticker

Angeblich hat Stevens, der im Schalker Aufsichtsrat sitzt, dem Klub empfohlen, den erfahrenen Retter Friedhelm Funkel zu engagieren. „Ich wurde bisher nicht angesprochen und mache mir darüber keine Gedanken“, sagte Funkel dem SID am Freitag. Nach seinem Engagement bei Fortuna Düsseldorf hatte Funkel seine Trainerkarriere eigentlich für beendet erklärt. Davon ist er nun offenbar aber abgerückt. Seine Aussage, nach dem Aus als Fortuna-Trainer zu Beginn dieses Jahre nur noch Pensionär sein zu wollen, stellte der 67-Jährige nun infrage.

„Ich wollte mit meiner Frau viele Reisen machen. Du kannst ja jetzt aber gar nichts machen“, sagte Funkel der „Rheinischen Post“ (Freitag) mit Blick auf die Folgen der Coronavirus-Pandemie – allerdings schon bevor die Gerüchte um eine Übernahme von Schalke aufkamen. „Das hat auch Einfluss auf meine Gedanken.“ Nun fügte er an: „Ich spreche grundsätzlich über nichts, von dem ich nichts weiß. Jetzt soll ich mich für Dinge rechtfertigen, die an mich noch gar nicht herangetragen wurden. Das ist doch alles Zukunftsmusik.“

Baum hatte Schalke erst Ende September vom zuvor entlassenen David Wagner mit einem Vertrag bis Mitte 2022 übernommen. Ein Aufwärtstrend ist seitdem nicht zu erkennen. Die Königsblauen sind seit 28 Bundesligaspielen sieglos, den letzten Erfolg gab es im Januar. Am Mittwoch hatte es daheim ein 0:2 gegen den SC Freiburg gegeben, an diesem Samstag tritt Schalke in der Bundesliga gegen Kellerkonkurrent Bielefeld an, am Dienstag geht es in der zweiten DFB-Pokalrunde zum Viertligaklub SSV Ulm.