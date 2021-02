Bundesliga-Krisenklub : Turbulenzen bei Schalke 04 nach dem Debakel

Aktualisiert am

Der Krisenklub FC Schalke 04 taumelt der zweiten Bundesliga entgegen. Nach Berichten über einen Spieler-Aufstand und dem 1:5 in Stuttgart muss nun wohl nicht nur Trainer Christian Gross gehen.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 hat sich nach Medienberichten von Trainer Christian Gross und Sportvorstand Jochen Schneider getrennt. Auch Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether und Athletik-Coach Werner Leuthard müssen offenbar gehen. Die stark vom Abstieg bedrohten Gelsenkirchener reagierten demnach nach dem 1:5 beim VfB Stuttgart einen Tag zuvor, durch das die Chancen des Klubs auf den Klassenverbleib auf ein Minimum gesunken sind. Eine offizielle Mitteilung vom Klub gab es zunächst nicht.

Bundesliga Liveticker

Schon vor der Partie hatten Medienberichte für Unruhe gesorgt, denen zufolge einige Spieler bei Schneider auf die Ablösung des Schweizer Fußballlehrers gedrängt haben sollen. Schneider hatte dies zunächst abgelehnt. Gross schloss nach der Pleite in Stuttgart einen Rücktritt aus. Sky zeigte schon am Sonntagmorgen Bilder von Gross, der mit gepackten Taschen das Hotel in der Nähe der Arena verließ.

Der 66-Jährige war kurz nach Weihnachten als vierter Schalke-Coach in dieser Saison vorgestellt worden. Schon nach dem zweiten Spieltag hatten sich die Königsblauen von David Wagner getrennt. Manuel Baum konnte den Absturz der Schalker ebenfalls nicht stoppen und wurde im Dezember von Interimslösung Huub Stevens ersetzt, ehe Gross übernahm.

Nur ein Sieg mit Trainer Gross

Auch dies stellte sich als Fehlgriff von Schneider heraus, der zuletzt immer wieder wegen seiner Personalpolitik kritisiert worden war. Schon klar war, dass Schneider seinen Posten spätestens zum Saisonende räumen sollte. Der von ihm geholte Gross konnte zwar Anfang Januar mit dem Tabellenletzten durch ein 4:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim gerade noch verhindern, dass die Schalker den Bundesliga-Negativrekord von Tasmania Berlin mit 31 Spielen ohne Sieg in Serie einstellten. Doch danach glückte auch Gross mit dem Team nicht mehr viel. Anfang Februar schieden die Schalker in Wolfsburg auch aus dem DFB-Pokal aus.

Mit nur neun Punkten aus 23 Spielen haben die Königsblauen bereits neun Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Acht der elf Pflichtspiele in der kurzen Amtszeit von Gross verloren die Schalker, neben dem Sieg gegen Hoffenheim gelangen lediglich zwei Remis. Nach dem 0:4 im Revierderby gegen Borussia Dortmund vor einer Woche sollen sich Medienberichten zufolge mehrere Spieler über die Arbeit von Gross beschwert und bei Schneider dessen Rauswurf gefordert haben. Ein Klubsprecher bestritt zwar diese Berichte. Nach dem nächsten Tiefschlag in Stuttgart trennten sich die Schalker aber nun aber offenbar sogar von beiden.

Das Grauen in Stuttgart hatte Gross meist wie zu einer Statue erstarrt in der linken Ecke seiner Coaching-Zone stehend verfolgt, die Hände tief in die Hosentaschen vergraben. Nach der Klatsche sprach er von einem „bitteren Tag“. Es war wohl sein 63. und letzter im Amt als Schalke-Trainer. Wataru Endo (10. Und 26. Minute), Sturmtank Sasa Kalajdzic (34.) mit seinem elften Saisontor sowie die eingewechselten Philipp Klement (88.) und Daniel Didavi (90.+2) sicherten dem VfB den erst zweiten Heimsieg dieser Spielzeit.

Mehr zum Thema 1/

Sead Kolasinac konnte nur verkürzen (40.). Der eingewechselte Nabil Bentaleb vergab die Chance zum 2:3, als er mit einem Foulelfmeter an VfB-Torwart Gregor Kobel scheiterte (72.). Die ersten drei Gegentore fielen, mal wieder, nach Standards. Gross musste einräumen, dass seine „gemischte Raum-Manndeckung“ überhaupt nicht funktioniert hatte. Und die Rebellion der Profis? Konflikte sollten „unter vier Augen, offen, direkt“ ausgetragen werden, sagte er, „das erwarte ich auch von solchen Spielern, die nicht mit mir umgehen können“. Dazu kam es nun nicht mehr.