Schalker Höhenflug : Ein Traum, ganz tief drinnen

Nach mehr als sechzig Jahren ohne Schale haben die Schalker schon lange verstanden, sich an den kleinen Dingen im Fußball zu erfreuen. Es bleibt ihnen ehrlich gesagt auch nicht viel anderes übrig, wenn diese herzlose Silberschale sich einfach beharrlich weigert, die Liebe zu erwidern. Und so kennen die Schalker in ihrer ungestillten Sehnsucht seit Generationen kein beständigeres Gefühl als den Schmerz, wenn sich Jahr für Jahr der Traum vom Titel irgendwann wieder in Luft auflöst. Mal früher, mal später, mal in der Nachspielzeit. Aber dieser Schalker Traum ist trotzdem noch immer da, ganz tief drinnen. Auch sechs Jahrzehnte Vergeblichkeit haben ihm nichts anhaben können.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Und wenn dann ein solcher Verein mit seinen Fans nach Leipzig kommt – zu einem Klub, der vor gerade zehn Jahren und von einem Unternehmen nur mit dem Ziel gegründet wurde, die Nummer eins zu werden, und der sich dann tatsächlich schon an die Spitze geschwungen hat –, dann kann das Schalker Glück nach einem Sieg über einen solchen Gegner kaum größer sein. Ihr Banner („Gegründet von Kumpeln und Malochern“) zeigten die Schalker bei ihrem ebenso unerwarteten wie eindrucksvollen 3:1 in der Red-Bull-Arena noch ein bisschen stolzer als sonst. Und wenn nicht kurz vor Schluss dem herausragenden Nübel noch der Ball zum einzigen Leipziger Tor durchgerutscht wäre, hätten die Schalker am sechsten Spieltag sogar selbst noch den gestürzten Tabellenführer mit seiner verachteten Herkunft überholt.